9·î25Æü¡Ö¼çÉØµÙ¤ß¤ÎÆü¡×¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¡～¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÈµÙ¤ß¤Ë¤¯¤µ¡É～
9·î25Æü¤Ï¡Ö¼çÉØµÙ¤ß¤ÎÆü¡×¡£¥µ¥ó¥±¥¤¥ê¥Ó¥ó¥°¿·Ê¹¼Ò¤¬2009Ç¯¤ËÄó¾§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆü¤´¤í¤Î²È»ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÉ½¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÊú¤¨¹þ¤ß¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËµÙ¤á¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤ò´õË¾¤¹¤ë¼çÉØ¡¦¼çÉ×ÁØ¤Î¼Â¾ð¤äËÜ²»¤òÃµ¤ëÄ´ººµ¡´Ø¡Ø¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£ÂÁí¸¦¡Ù¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°¸¶Ë®É§¡Ë¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤·¤å¤Õ¤Î²È»ö¡¦°é»ù¡¦Æ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏºÇ¿·Ä´ºº¤È130ËüPVÆÍÇË¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÄí¤ËÀø¤à¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
1.²È»öÊ¬Ã´¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤º¹¡É
Ì¡²è¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤äÎÁÍý¡¢²È·×´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬Á´Éô¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤½¤ÎÉéÃ´¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤ÉéÃ´¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¡Ö½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤òÀ¸¤ß¡¢²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▪²ÈÄíÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î²È»ö¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¼þ°Ï¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¾ìÌÌ
¡ÊÂè2ÏÃ¡¡¤ß¤µ¤È¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¡Ã¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù(https://part.shufu-job.jp/news/lifemagazine/ikizumaruwatashitachi-2-16469/)¡Ë
▪Ã¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²ó¤é¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤ÉÌ¾Á°¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê²È»ö¡á¡ÈÌ¾¤â¤Ê¤²È»ö¡É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ
¡ÊÂè2ÏÃ¡¡¤ß¤µ¤È¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¡Ã¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù(https://part.shufu-job.jp/news/lifemagazine/ikizumaruwatashitachi-2-16469/)¡Ë
▪¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£ÂÁí¸¦Ä´ºº¡§É×¤Î²È»ö°é»ù¡ÖÉÔËþ¤Ê¤·¡×¤¬²áÈ¾¿ôÄ¶¤¨¡¿ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿²È»ö1°Ì¤Ï¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000976.000003176.html)
¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£ÂÁí¸¦¤ÎÄ´ºº¡ÖÉ×¤Î²È»ö¡¦°é»ù2024¡×¤Ç¤â¡¢ºÊ¤Î46.7¡ó¤¬¡ÖÉ×¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤ËÉÔËþ¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉÔËþ¤Ê¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï53.2¡ó¤ÈÄ¾¶á3¥õÇ¯¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²È»öÊ¬Ã´¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÆÃ¤Ë¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤²È»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼è¤êÁÈ¤ßÉÔÂ¤È¤µ¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¸½¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£ÂÁí¸¦ ¸¦µæ¸ÜÌä Àî¾å¤Ï²È»ö¡¦°é»ù¡¦²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂ¿¤¯¤ò½÷À¤¬Ã´¤¤¡¢ÃËÀ¤ÎÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£²È»ö¤ÎÁ´ËÆ¤ò¸«¤¨¤ë²½¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß
Ì¡²è¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç²ó¤ê¤¤é¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤òÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ë¤â¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤º¡¢¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¡×¤ÈÇº¤à¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▪¾®³Ø¹»¤ÎÆþ³ØÀâÌÀ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¤ÇÊú¤¨¤ë¥¿¥¹¥¯¤ÎÂ¿¤µ¤ò²þ¤á¤Æ²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¡ÊÂè5ÏÃ ¤¢¤ä¤ß¤È¾®1¤ÎÊÉ¡Ã¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù(https://part.shufu-job.jp/news/lifemagazine/ikizumaruwatashitachi-5-16783/)¡Ë
▪¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤òÍê¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡×¤È¤¿¤á¤é¤¦¿´Íý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¾ìÌÌ¡ÊÂè5ÏÃ ¤¢¤ä¤ß¤È¾®1¤ÎÊÉ¡Ã¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù(https://part.shufu-job.jp/news/lifemagazine/ikizumaruwatashitachi-5-16783/)¡Ë
▪¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£ÂÁí¸¦Ä´ºº¡§½÷À¤Ï´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡© ― 100%»Å»ö¤Ë¡È»þ´Ö¡É¤¬»È¤¨¤ì¤Ð´ÉÍý¿¦¤ò´õË¾¡§57.2%(https://www.bstylegroup.co.jp/news/35724/)
¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£ÂÁí¸¦¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï´ÉÍý¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ï24.1¡ó¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ©Ìó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð57.2¡ó¤¬´õË¾¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç¤¤Êº¹¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÍè¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¡¢²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ò¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤à°Õ¼±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Àî¾å¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ï½÷À¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á½÷À¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤àµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë²ÈÄí¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ÆÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¤Þ¤È¤á
»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È½÷À¤À¤±¤ÎÌäÂê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢²È»öÊ¬Ã´¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤À¤ÈÀî¾å¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¼çÉØµÙ¤ß¤ÎÆü¡É¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬²ÈÄíÆâ¤ÎÊ¬Ã´¤ä¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¥°¥ëー¥×¤ª¤è¤Ó¤·¤å¤Õ£Ê£Ï£ÂÁí¸¦¤Ïº£¸å¤âÄ´ºº¤äÌ¡²è¡Ø¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µÙ¤ß¡¢Æ¯¤¡¢À¸¤¡¢À¼¤òÆÏ¤±Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡Ö¡ÈÀ¸¤¤Å¤Þ¤ë¡É»ä¤¿¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°é»ù¡¢²È»ö¡¢²ð¸î¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÉ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤Ï¥à¥ê¡×¡Ö¤É¤¦¤»Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¬¤¡¢µã¤¡¢¾Ð¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÉ¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤å¤Õ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤·¤å¤Õ¤¬¼ÂºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤ò¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡É¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è²È¡§¤Ë¤ã¤Û¤³1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¿ËÌ³¤Æ»ºß½»¡¿4¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÊì¡£2015Ç¯¤è¤ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¼ê·Ý¡¢ÆÉ½ñ¡¢¼ªÁÝ½ü¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡£
Ì¡²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://part.shufu-job.jp/news/lifemagazine-type/ikizumaruwatashitachi/
¡ÚÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡Û
¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¼çÉØ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤â¼çÉ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¡Ö¾®1¤ÎÊÉ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤ÎÍ¯¤¾å¤¬¤ëÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
¡Ö¼çÉØ¤ÎºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¡Ö¡Ø¹¬¤»¤Î¥«¥¿¥Á¤Ïº£¤Î»ä¤¬ºî¤ë¡Ù¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¿´¤Ë»Ä¤ë¥ïー¥É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø³«¸å¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤äµ¤¤Å¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
