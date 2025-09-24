株式会社OSCホームファシリティの「住まサポ」にネットプロテクションズが提供する「NP後払いair」を導入

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、株式会社ネットプロテクションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳）とのサービス紹介業務(※)の一環として、株式会社OSCホームファシリティ （本社：東京都国分寺市、代表取締役社長：坂田 晋一）が提供する「住まサポ」に後払い決済サービス「NP後払いair」を提案し、導入に至りました。

※2021年のネットプロテクションズ社との資本提携に基づく活動としてJCB加盟店に対し同社のサービスを協業推進しています。

プレスリリースはこちら：https://www.global.jcb/ja/press/2021/202108241030_others.html

導入背景

JCBは、JCB加盟店向けのサービス拡充による利便性向上を企図して、2021年のネットプロテクションズ社との資本提携に基づく活動として後払い決済サービスの協業推進を開始しました。その取組みの中で、「住まサポ」での当該サービスの導入に至りました。

OSCホームファシリティでは、現金取引に伴う売上・釣銭・保管管理の煩雑さ、追加工事発生時の現金集金の手間に加え、本部での店舗別売上・入金の突合・管理が課題でした。さらに、請求・督促を自社運用することによる業務負荷と、内部統制上のリスク管理も重要なテーマとなっていました。これらの課題の解決に寄与すると考え、「NP後払いair」の導入を決定しました。

JCBで紹介可能なネットプロテクションズ社サービス

JCBでは、以下4サービスの紹介により、今後もBtoCおよびBtoBのあらゆる市場において後払い決済サービスの高い利便性を加盟店およびユーザーに提供してまいります。

＜NP後払い＞

「NP後払い」は、通販利用者向けの後払い決済サービスです。購入者は商品が届いた後に代金を支払うことができ、会員登録やクレジットカード情報の入力も不要で、すぐに利用可能となります。一方、NP後払いを導入した通販事業者は、取引成立直前に購入者が離脱してしまう「カゴ落ち」を防止でき、売り上げロスの減少につながります。請求業務についても、与信から請求書発行、代金回収までの全てをネットプロテクションズ社が代行し、未回収リスクも保証するため、本来業務へより集中できます。

詳細はこちら：https://www.netprotections.com/

＜atone＞

「atone」は、通販・実店舗ともに使える後払い決済サービスです。購入者はお買い物をした後で代金を支払うことができ、銀行口座やクレジットカード情報の登録やチャージも不要で、すぐに利用可能となります。一方、atoneを導入した通販事業者は、取引成立直前に購入者が離脱してしまう「カゴ落ち」を防止でき、売り上げロスの減少につながります。実店舗では、クレジットカードを保有しているが使わない購入者を取りこぼすことなく、店舗のキャッシュレス化を推進できます。ポイントプログラムも導入しているため、新規獲得・リピート率UP・購買単価の向上にも貢献します。

詳細はこちら：https://atone.be/

＜NP後払いair＞

「NP後払いair」は、水道・ガスの修理、ハウスクリーニング、住設機器の設置・修理など、訪問型の役務サービスで使える後払い決済サービスです。利用者は、サービスを受けた後日に代金を支払うことができるため、当日の現金準備が不要となります。追加請求発生時に手持ち不足になる心配もありません。会員登録やクレジットカード情報の入力も不要です。一方、NP後払いairを導入した事業者は、与信から請求書発行、代金回収までの全てをネットプロテクションズ社にアウトソースでき、未回収リスクも保証されます。回収・集金業務にかかる負荷・負担や、現金の違算・紛失リスクも解消でき、本来業務へより集中できます。

詳細はこちら：https://www.netprotections.com/air

＜NP掛け払い＞

「NP掛け払い」は、企業間取引（BtoB）向けの後払い決済サービスです。ネットプロテクションズ社が売り手企業と買い手企業の間に入り、買い手企業への与信から請求書発行、代金回収までの決済・請求業務全てを請け負います。NP掛け払いの導入により、売り手は決済・請求業務をまるごとDX化し、本来業務により集中できます。また未回収リスクの保証もするため、経営基盤の安定化を図れます。さらには、従来の信用機関に依存しない独自の与信審査によって、個人事業主に対しても与信通過率99%（※）と柔軟に掛け売りを提供することができ、販路拡大・売上向上が見込めます。買い手は掛け払いを利用することで、キャッシュフローの改善を期待できます。

詳細はこちら：https://np-kakebarai.com/

※）2024年3月31日時点。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

