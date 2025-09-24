「CEATEC 2025」シャープブースのご紹介

シャープ株式会社

シャープは、2025年10月14日（火）から17日（金）まで幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「CEATEC 2025」に出展します。

当社ブースイメージ

当社は9月10日にコーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を制定しました。「CEATEC 2025」では、このスローガンに込めた思いである「誠意をもって人々の日常を見つめ、創意をもって新たな体験を提案する」を目指した取り組みを紹介します。

本年のブース面積は昨年の約1.8倍に拡大。「暮らす」と「働く」の2つの軸から、シャープの生成AIを活用した製品やサービス、業務効率化に貢献するソリューションなどを展示します。また、ブース中央の特設ステージでは、出展アイテムへの理解を深めていただくためのプレゼンテーションを実施します。

ブース設計についても、施工や運搬が容易な軽量のリユース素材などを用いることで、環境負荷軽減に配慮しました。

当社は本コーポレートスローガンのもと、人々の願いや社会の課題に独自の技術と発想力で応え続け、“新しい文化”を創造してまいります。

■ 出展場所：幕張メッセ General Exhibitsエリア ホール3／ブース番号 3H223

■ シャープ「CEATEC 2025」特設サイト：https://corporate.jp.sharp/ceatec(https://corporate.jp.sharp/ceatec)

■ コーポレートスローガン 特設サイト：https://corporate.jp.sharp/info/vision/slogan/(https://corporate.jp.sharp/info/vision/slogan/)

