インテントセールスを実現する『Sales Marker』、商談急増の秘訣を『PIVOT』で公開

株式会社Sales Marker

国内初※1「顧客起点」で営業やマーケティング活動を戦略的に自動化する新しい成長モデル「インテントセールス」を実現する『Sales Marker（セールスマーカー）』を開発・提供する株式会社Sales Marker（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：小笠原 羽恭、以下：当社）は、本日、ビジネス映像メディア「PIVOT」にて解説動画を公開しました。本動画では『インテントセールスはなぜ成果を出し続けられるのか』をテーマに、営業組織を持続的成長のインフラとして再構築する視点で解説します。また、動画公開にあわせて、『真の課題に辿り着くための思考法』や『インテントセールスの実践方法』への理解を深めていただくためのイベントも開催いたします。

※1：2025年9月1日～2025年9月15日 自社における「インテントセールス」でのリサーチ結果より

本動画では以下のポイントを解説しています：

・AI時代に進化した「インテントセールス」の概念

・インテントデータとAIを活用した再現性のある営業の実現方法

・実践企業である（GOジョブ株式会社・株式会社BLAM）での具体的な活用法や成果

営業が一過性ではなく、持続的に成果を生み出すための新たなスタンダードを提起する内容です。営業の仕組み化や変革を検討している企業にとって、多くの示唆を得ていただけるコンテンツとなっています。

＜番組概要＞

番組名 ：インテントが導く事業成長を掘り下げる番組「Intent is King」

テーマ ：インテントセールス 商談急増の裏技大公開

視聴URL：https://youtu.be/GTE8jy_pe_k(https://youtu.be/GTE8jy_pe_k?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

インテントセールスの裏技集をダウンロード：https://sales-marker.jp/download/secret-technique-21(https://sales-marker.jp/download/secret-technique-21?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GTE8jy_pe_k ]

＜出演者情報＞

株式会社Sales Marker 代表取締役CEO 小笠原 羽恭

GOジョブ株式会社 配送・バスドライバー支援グループ 小林 宣敬 様

株式会社BLAM プロフィットDiv. カイコクセールス部 リーダー 江川 瞬矢 様

＜事例インタビュー記事＞

GOジョブ株式会社様：導入3か月で売上創出

https://sales-marker.jp/case_study/go(https://sales-marker.jp/case_study/go?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

株式会社BLAM様：新規営業でのアポイント獲得数2.5倍 / ナーチャリング経由でのアポイント獲得1.5倍

https://sales-marker.jp/case_study/blam-2(https://sales-marker.jp/case_study/blam-2?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

■イベント開催のお知らせ

今回の配信で伝えきれなかった内容を補うため、限定のオフレコセッションを企画しました。

「成果が伸び悩む」「属人化から抜け出せない」「AIの活かし方が分からない」といった課題に対し、現場で役立つヒントを対面でお届けします。

本セッションでは、動画で紹介されたインテントセールスの裏技や実践ノウハウを、実際に成果を上げている株式会社BLAMの事例とともに解説します。さらに、参加者同士のディスカッションや製品デモ体験を通して、現場に即した学びを深めていただけます。

「自社にどう活かせるか？」を具体的な事例や体験から掘り下げ、営業現場で“明日から実践できる”ノウハウを持ち帰っていただける内容です。ぜひご参加ください。



＜概要＞

名 称 ：【商談倍増メソッド大公開】営業変革はなぜ必要なのか？～属人化から成果が出る営業組織へ～

日 時 ：2025年10月15日（水）19時00分～21時00分（開場：18時30分）

登壇者 ：株式会社BLAM プロフィットDiv. カイコクセールス部 リーダー 江川 瞬矢 様

株式会社Sales Marker クライアントコンサルティング本部 本部長 木戸脇 智哉

形 式 ：オフライン

会場 ：恵比寿ガーデンプレイス32階 Sales Marker オフィス内

参加費用：無料（事前登録制）

定員 ：50名

お申込み：https://sales-marker.jp/seminar/251015(https://sales-marker.jp/seminar/251015?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

「インテントセールス」とは

企業の検索行動からわかるニーズ（インテント）に基づき、顧客起点で営業やマーケティング活動を戦略的に自動化していく新しい成長モデルです。「インテントセールス」を実践することで、持続的な事業成長が可能です。

インテントシグナル（顧客の興味関心）を正確かつタイムリーに捉えることで、インテントを軸にした部門横断型の意思決定や、再現性のある営業プロセス、そしてやりがいや楽しさを感じられる営業体験を実現。さらに、適切なメッセージを、最適なチャネルを通じて、的確な部署・人物に届けることが可能になり、売上向上はもちろん企業全体の持続的な成長を支える仕組みを構築できます。こうした「インテントセールス」を日本で初めて実現したのが、『Sales Marker』です。

▶詳細はこちら：https://sales-marker.jp/intent-sales(https://sales-marker.jp/intent-sales?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

インテントセールスを実現する『Sales Marker』とは

『Sales Marker』は、560万件を超える法人データベースと企業のインテントデータを組み合わせる事によって、今まさに自社のサービスを求めている企業を見つけ出し、キーマンに直接アプローチすることができるマルチAIエージェントです。

ニーズが顕在化している企業を見つけて、マルチチャネルアプローチを行うことで、顧客に感謝される営業活動に変革します。また、SalesforceやHubSpotをはじめとしたSFA/CRM/MAツールとも連携可能で、総合的でシームレスな営業・マーケティングプロセスを実現します。不動産業界、金融業界などの大手企業から急成長スタートアップ企業まで、600社を超える幅広い企業に活用いただき、売上230%UPや成約率200%UPなど高い成果を創出しています。今後は、マルチAIエージェントが営業活動のあらゆる意思決定を支援することによって、誰もが迷わず、確実に成果を出せる世界の実現を目指します。

▶『Sales Marker』サービスページ：https://sales-marker.jp/(https://sales-marker.jp/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

株式会社Sales Markerについて

社名：株式会社Sales Marker

設立：2021年7月29日

代表者：代表取締役 CEO 小笠原 羽恭

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー32階

URL：https://corp.sales-marker.jp/(https://corp.sales-marker.jp/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=sm_pivot_case_go_blam)

株式会社Sales Markerは「全ての人と企業が、既存の枠を越えて挑戦できる世界を創る」をパーパスに掲げ、最新のテクノロジーやデータを活用することでビジネスにおける最適で素早い意思決定を可能にするスタートアップ企業です。人の意思や関心、潜在的なニーズを意味する「インテント」を起点に、個人と組織の可能性を引き出し、挑戦の質とスピードを高めていくことを目指します。