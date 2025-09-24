IT 導入補助金2025（サービス等生産性向上IT導入支援事業）に音声認識AI サービス「mocoVoice」が採択【mocomoco株式会社】

mocomoco株式会社

令和７年9月5日、mocomoco株式会社が提供する音声認識AIサービス「mocoVoice」が、経済産業省が推進する「IT導入補助金2025」の対象ツールに正式採択されました。

これにより、中小企業・小規模事業者は導入コストの一部を補助金で賄うことができ、業務効率化やDX推進に向けた取り組みを加速させることが可能となります。

「mocoVoice」とは

mocoVoiceは、会議・講義・インタビューなどの音声や動画を高精度かつ高速にテキスト化するAIサービスです。

以下の多彩な機能を備えています。

１.多言語・コードスイッチ対応 99言語以上に対応、複数言語混在の会話も正確に認識

２. 話者分離・話者名推定発言者を自動識別し、議事録作成を効率化

３. 議事録・要約生成要点や決定事項を自動出力、工数を最大90％削減

４. クラウド／オンプレミス両対応。セキュリティ要件に合わせた柔軟な運用が可能

５.1時間の音声を最短15分で処理し、精度90%以上を実現する超高速性能が特徴

導入実績と価格

１. 導入企業：2025年8月時点で18社導入済（広島大学病院様、トヨタカローラネッツ岐阜様、地方独立行政法人 大阪府立病院機構様ほか）

２. 標準販売価格：240,000円（税抜）

３. プラン体系：基本プラン、スタンダード・プロへのアップグレードプラン

＊いずれも登録可能アカウントは無制限

IT導入補助金を活用した導入フロー

- 事前相談 自社の業務課題や導入目的を整理し、mocomoco株式会社または認定支援機関に相談- 補助金申請の準備 導入予定プランや費用見積りをもとに、IT導入補助金の申請書類を作成- 交付申請・審査 IT導入補助金の公式サイトから申請を行い、審査を経て交付決定を受付- mocoVoice導入・運用開始 交付決定後、mocoVoiceを導入し、業務現場での利用を開始- 実績報告・補助金受給 導入効果や利用実績を報告し、補助金が交付

このフローにより、mocoVoice導入にかかる費用の一部が最大で150万円補助されます。（詳細については、以下のURLを参照）

https://it-shien.smrj.go.jp/

＊mocoVoiceのIT導入補助金に関するお問い合わせは こちらから(https://tayori.com/form/a84d9cb3371399b474452a8198923ac835274b5a)

mocomoco 株式会社の展望

同社は、今後も「mocoVoice」を通じて、業務効率化や働き方改革など、幅広い分野でのDX支援を推進していく方針です。

<関連ページ>

- mocoVoice 無料トライアル https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)- mocomoco株式会社 HP http(https://www.mocomoco.ai/)s://www.mocomoco.ai/(https://www.mocomoco.ai/mocoVoice%E3%81%AEIT%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B)

代表者：代表取締役CEO 田中康紀

本社：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目20-19 イナダビル302

HP：https://www.mocomoco.ai/

広報担当 メール: contact@mocomoco.ai