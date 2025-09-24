部活動の地域展開の促進支援で『さとやくベースボールアカデミー』を創設

佐藤薬品工業株式会社

佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は、2026年春に、スポーツ庁が推進する、部活動の地域展開の促進支援の一環で、中学生を対象とする軟式野球クラブチーム『さとやくベースボールアカデミー』を創設し、活動を開始します。

部活動の地域展開に関しては、少子化や教員の長時間労働抑止などの要因により学校単位での部活動運営が困難となっている実情を踏まえ、全国的に推進されていますが、奈良県、特に橿原市では受け皿となる中学生軟式野球チームが不足していることから推進が困難になっていました。当社では長年にわたり社会人軟式野球部が活躍を続け、軟式野球指導者資格を有する社員も多いことから、今回のクラブチームの創設に至りました。アカデミーの創設に留まらず、中学校の部活動の現状を踏まえ、地元の教育機関など関係者とも連携しつつ、この地域社会課題解決への貢献を目指していきます。

今回の『さとやくベースボールアカデミー』創設による部活動の地域展開の促進支援は、2025年8月に橿原市と当社が締結した包括連携協定(橿原市とさとやくが地域活性化を目的とする包括連携協定を締結(https://www.sato-yakuhin.co.jp/press/1437))の中の、「青少年育成、教育・文化・スポーツの振興に関すること」に関する取り組みに寄与するものです。『さとやくベースボールアカデミー』の活動を通じて、橿原市とともに地域活性化に貢献していきます。

橿原市 亀田忠彦市長(写真中央左) 佐藤薬品工業(株) 代表取締役社長 佐藤雅大(写真中央右) さとやくﾍ゛ｰｽﾎ゛ｰﾙｱｶﾃ゛ﾐｰ 校長 竹田昇司(写真右) さとやくﾍ゛ｰｽﾎ゛ｰﾙｱｶﾃ゛ﾐｰ監督 前田晋也(写真左)

↑SBAロゴマーク↑チーム名：GOLDEN RAVENSロゴマーク

【体験会のご案内】 ※事前申込制（下記QRコードからお申込みください。）

・10月19日（日）13:30～16:30 会場：又一記念球場（佐藤薬品工業(株)内）

・11月16日（日）13:30～16:30 会場：又一記念球場（佐藤薬品工業(株)内）

体験会申込フォーム