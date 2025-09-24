ゆるキャラ「豆乳さん」が歌手デビュー！1stシングル『Stand Up for MIRAI』を10月29日(水)に全国リリース！

豆乳さん[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AUd3TJoykyg ]

秋葉原が生んだご当地キャラ界のリーサルウェポン「豆乳さん」が、2025年10月29日(水)に歌手デビューを果たします！

とにかくよく喋り、池に落ちて観客を笑わせたり、身体を張ったパフォーマンスで盛り上げたりと、コミカルな姿で親しまれてきた「豆乳さん」。一方で、フルマラソンを完走するほどの行動力をもち、「致命的な音痴」と言われながらも約2年間、真摯にボイストレーニングに取り組み続けてきました。

デビュー曲『Stand Up for MIRAI』は、豆乳さん自身が作詞を担当。ゆるキャラでありながら決して “ゆるくはない” 活動を続けてきた13年間の歩みと、夢を追い続ける人々への熱いエールが込められています。

サウンドプロデュースを手がけたのは、音楽クリエイター・KEN asano FUJIKAWA氏。豆乳さんのパンクな生き様をテーマに、軽快なスカ・パンク調に仕上がっています。

また、ジャケット写真はセルフタイマーで自撮り、MVは友人が撮影し豆乳さんが編集を担当するDIYスタイルで制作しました。

制作費は抑えつつ、音楽に真剣に向き合う豆乳さんの新たな挑戦に、ぜひご注目ください！

■お祝いコメント一覧

● 船橋市非公認キャラクター ふなっしー

希望に溢れた素敵な歌詞にポップなメロディ

豆乳最高なっしー♪

● 愛内里菜

豆乳さん、夢を叶えた姿に感動しました！

ボイトレを重ねて磨かれた真っ直ぐな歌声と、自身の想いを綴った熱い歌詞が未来へ進む勇気をくれる！そんな情熱を感じられる１曲です(ハート)

豆乳さん！これからは歌でもたくさんの人を元気にしてください。

ステージの熱さで“おから”にならないでねー＞＜

● 江夏亜祐（ジュリアナの祟り）

マヂで豆乳なんも関係ないじゃん！！

頑張れ！豆乳！！

● 鈴木Mob.（煌めき☆アンフォレント）

これまでの豆乳さんのイメージを知っている方にこそ聴いてほしい一曲です。

普段の面白くて親しみやすい姿から一変、今回は歌い手としての実力を真正面から感じられる“ガチ”な歌になっています。

“豆乳さんってこんなにかっこよかったんだ”と、きっと誰もが新しい一面に驚かされるはずです。

心からオススメできる楽曲です。

● 寺嶋由芙

前向きなメロディー、決意のこもった歌詞、なによりまっすぐな歌声が胸を打ちます！おもしろ枠のようでいて、実はせっせと汗かいて頑張ってきた豆乳さんの道のりに思いを馳せ、涙が出るような出ないようなアツい曲！必聴です！

■楽曲概要

『Stand Up for MIRAI』

発売日：2025年10月29日(水)

価格：1,000円（税込）

品番：OICD-1006

形態：CD（1種） / デジタル配信

レーベル：TZM RECORDS

発売元：合同会社ONE to INFINITY

販売元：ダイキサウンド株式会社

＜収録内容＞

01. Stand Up for MIRAI（作詞：豆乳さん／作曲・編曲：KEN asano FUJIKAWA）

02. Stand Up for MIRAI［instrumental］

● 豆乳さんからコメント

豆乳さんです！！

みんな豆乳飲んでますかっ！？

超音痴だった豆乳さんが約2年間のボイストレーニングを経て、ついに歌手デビューが決まりました！？i

おめでとうにゅう～！！ありがとうにゅう～！！

デビュー曲『Stand Up for MIRAI』は、夢に向けて頑張りたい全ての人への応援ソング♪

「未来を信じて前へ進む気持ち」を歌詞と歌に“とうにゅう”しました！！

ぜひ聴いてください！！

あなたのハートに元気をとうにゅう！！

■「豆乳さん」プロフィール

特設サイト :https://1to-infinity.com/music/label/tounyusan/

本名は「トリンドルたかし」。

13年くらい前に豆乳星から地球にやってきて、紆余曲折を経て現在は秋葉原に生息中。

渋谷クロスFM「ゆるっとおともだちラジオ」パーソナリティ。

日本豆乳協会公認。元ちょうせい豆乳くん。

＜主な経歴＞

2012年7月：誕生

2013年11月：ギネス世界記録達成（マスコットキャラクター最多集合）

2014年2月：二代目ちょうせい豆乳くん襲名

2016年3月：第35回佐倉朝日健康マラソン42.195km完走

2016年7月：日本豆乳協会感謝状受賞

2022年10月：「ちょうせい豆乳くん」から「豆乳さん」に改名

▼ ウエノデパンダ中秋節でデビュー曲を初披露！

2025年9月19日から21日に上野で開催された大規模フェス「ウエノデパンダ中秋節」（昨年は12万人が来場）にて、ステージの大トリを務め、発売に先駆けてデビュー曲『Stand Up for MIRAI』を初披露しました。

さらに、同年9月27日と28日に群馬県で開催される全国から総勢120のキャラクターが集結する「ご当地キャラカーニバル in ぐんま2025」でも歌唱予定です。

・ご当地キャラカーニバル in ぐんま2025 特設サイト：https://gunma-characarnival.com/

＜関連リンク＞

・公式サイト：https://tounyusan.jimdosite.com/

・X：https://x.com/mamenitounyu/

・YouTube：https://www.youtube.com/@豆乳さん-u8q(https://www.youtube.com/@%E8%B1%86%E4%B9%B3%E3%81%95%E3%82%93-u8q)

＜本件および豆乳さんに関するお問い合わせはこちらまで＞

・担当者：あべひろや

・メールアドレス：mamenitounyu@gmail.com

・問い合わせフォーム：https://tounyusan.jimdosite.com/お問い合わせ(https://tounyusan.jimdosite.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B)