『買いクル(R)』を展開する株式会社RC、新サービス『アキクル(TM)』の提供を開始

株式会社RC

株式会社RC(本社：東京都大田区、代表取締役：大堀直樹)は、出張買取サービス『買いクル(R)』で培った全国フランチャイズネットワークを活かし、このたび新たに空き家管理サービス『アキクル(TM)』の提供を開始いたします。

『買いクル(R)』は「なんでも査定」をモットーに、家の中の不用品をゴミにしない活動を続けてきており、2018年に『買いクル(R)』のフランチャイズ化を開始してからわずか6年で150店舗を突破し、全国最大規模での「安心・安全」な不用品の買取ネットワークが構築されており、これまでに、テレビ東京系列の「カンブリア宮殿」や「ガイアの夜明け」でも、大きく取り上げられてまいりました。

今回の『アキクル(TM)』は、すでに全国規模で構築された『買いクル(R)』のフランチャイズネットワークをフルに活用し、不用品を片付けた家が「空き家」になってしまう場合の管理をはじめ、日本全国で社会問題化している数多くの「空き家」の管理サービスをお客様のニーズに合わせたプランとお手ごろな価格でご提供いたします。

空き家管理サービス「アキクル公式TOPページ」

加えて、『買いクル(R)』での不用品買取・リサイクルから、『アキクル(TM)』による空き家管理サービス、さらには、その先にあるお客様の不動産関連の課題解決にもワンストップでお応えできるよう、このたび、株式会社ＲＣは、 不動産事業に強みをもつ、シマーズネクスト株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：島津清彦)との業務提携 も実現いたしました。

アキクル公式HP :https://akikuru.com/空き家管理サービスアキクル公式HP



これにより、『買いクル(R)』×『アキクル(TM)』×『シマーズネクスト』という新たな「かけ算」から創出される事業シナジーでお客様の課題を解決、株式会社ＲＣならではのビジネスモデルをさらに進化させて、「日本の家をゴミにしない」を実現してまいります。

各社ブランド企業ロゴ

(注記) 不動産取引に関する業務は、宅地建物取引業法に基づき、免許を有するシマーズネクスト株式会社が適法に対応いたします。また、相続や財産分割等に関する法律・税務相談は、提携する弁護士・税理士・司法書士などの各専門家が、お客様のニーズに合わせた対応をいたします。

会社概要

株式会社RC

所在地：東京都大田区東矢口2-18-5 エミネンスコート多摩堤通り1F

代表者：代表取締役 大堀直樹

企業理念：一期一会

事業内容：出張買取サービス「買いクル」運営、フランチャイズ展開

コーポレートサイト：https://www.rc200807.com/(https://www.rc200807.com/)

買いクル公式HP：https://kaikuru.com/

シマーズネクスト株式会社

所在地：東京都中央区新富2-5-10 新富ビル5F

代表者：代表取締役 島津清彦

企業理念：日本を再発見し、日本のNEXTをつくる。

事業内容：不動産事業、経営支援事業、旅行代理店事業、研修事業、人材紹介事業

宅地建物取引業免許番号：東京都知事(1)第111736号

ホームページ：https://shimars-next.com/(https://shimars-next.com/)

本件に関するお問い合わせ先

◆ 株式会社RC 広報担当

TEL：03-6715-4666

E-mail：honbu@akikuru4.com

◆ シマーズネクスト株式会社 広報担当

TEL：03-6222-8542

E-mail：info@shimars-next.com

