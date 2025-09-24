【QUICK × JPX総研】金融機関やフィンテック企業等の皆様向けに、Japan Weeks 2025 セミナー「金融の未来を創るデータとAI」を開催

株式会社JPX総研

資産運用立国等の施策を国内外の金融機関や投資家等の関係者のニーズに沿って進め、国内投資に繋がる日本市場の魅力を効果的に発信するため、今年も「Japan Weeks」が開催されます。その関連イベントとして、日本の金融市場データの主要なプロバイダーである株式会社QUICK（以下「QUICK」）及び株式会社ＪＰＸ総研（以下「JPX総研」）の共催で、「金融の未来を創るデータとAI」セミナーを開催する運びとなりました。

日本の金融をデータの力で支えてきたQUICK とJPX総研が、データとAIの力で金融をどう変革していくのか、金融データの未来をどう拓くのか、その可能性と展望を一緒に探りましょう。

基調講演には、日本銀行FinTechセンター長や金融研究所長を歴任したSBI金融経済研究所株式会社 研究主幹 副島 豊氏にご登壇いただきます。

JPX総研セッションでは、日本取引所グループにおける最近のAI領域での取組みやAIを活用した新規サービスについてご紹介いたします。

セミナーの詳細やお申込みにつきましては、以下リンクをご参照ください。

■プログラム・お申込みフォーム（外部リンク）

https://corporate-quick.satori.site/20251023_seminar/contact

■（参考）Japan Weeks 2025公式ウェブサイト（外部リンク）

https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/lp/japanweeks2025/

お問合せ

株式会社ＪＰＸ総研 フロンティア戦略部

E-mail：inf_dev@jpx.co.jp

株式会社ＪＰＸ総研（日本取引所グループ）

ＪＰＸ総研は、日本取引所グループにおいて、市場全体の機能強化及び効率化に繋がるマーケット・サービスの創造を追求することを目的に、取引所ではない子会社として新たに設立されました。

ＪＰＸ総研では、データやテクノロジーを活用したデジタル事業やネットワーク事業の強化を進め、事業の多角化やサービスの高度化を推進します。

