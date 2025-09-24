一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子）に所属するグリーンコープ生活協同組合ふくおかは、組合内で使用するオフィス用複合機（コピー・スキャン・プリント機能等を備えた業務用機器）全31台を、環境負荷の低減に対応したモデルへ切り替えました。

今回導入したモデルは、再生部品の活用により、新造品に比べ製造段階でのCO2排出量が約半分に抑えられていることが特長です。資源の新規投入を抑え、温室効果ガスの排出を減らすことで、環境への負荷を低減しました。スキャン機能の利便性が高まり、書類の電子化が進めやすくなったことで、業務のデジタル化、ペーパーレス化の推進にもつながっています。

グリーンコープでは、2027年までに事業活動全体でカーボンニュートラルを実現することを目指しています。今回の複合機の切り替えは、配送車両の電気自動車（EV）化や再生可能エネルギーの活用と並ぶ脱炭素の取り組みの一環であり、日常業務での環境配慮をより拡大します。機器の更新そのものによる効果に加えて、「業務に用いる機器を選ぶ段階から環境を優先する」という姿勢を職員や組合員に示す取り組みとなります。

グリーンコープは今後も、業務全般において環境負荷低減に資する取り組みを積み重ね、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

導入複合機 概要

l メーカー ： 富士フイルム ビジネス イノベーションジャパン株式会社

l 機種名 ： 再生機 ApeosPort-VII C Rシリーズ

l 特徴 ： 使用済み部品のリユース・リサイクルを最大限活用し、新規資源投入を抑制。製品ライフサイクル全体でCO2排出量を最大53％削減可能

組織概要

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。