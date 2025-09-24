商業施設に特化したモバイルオーダーシステムを提供するスカイファーム株式会社へリードインベスターとして出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、TAKANAWA GATEWAY地球益投資事業有限責任組合（以下、高輪地球益ファンド）は、商業施設に特化したモバイルオーダーシステムを提供するスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 / 以下、スカイファーム）へリードインベスターとして出資を実行したことをお知らせいたします。

さらに本ラウンドでは、KDDI Open Innovation Fund V（以下、KOIF V）からも出資を実行いたしました。

スカイファームは、テーブルオーダー、デリバリー・テイクアウト、ポップアップストアなど商業施設における様々な決済シーンを想定したモバイルオーダー機能をワンストップで提供するスタートアップです。

リテール業界の慢性的な人手不足や飲食・小売り店舗の運営効率化が求められる中で、モバイルオーダーを通じた注文・決済は急速に普及しています。しかし、既存のモバイルオーダーシステムは個別の飲食チェーン店や小売り店舗での導入を前提としたUIUXであり、大型商業施設や百貨店での利用シーンには最適化されていない状況です。

スカイファームが提供するモバイルオーダーシステム『NEW PORT』は、複数店舗で横断的に導入できるマルチテナント対応のプロダクト設計となっており、商業施設側のID・ポイント基盤などとのシステム連携の柔軟性を有しています。すでに国内の大型ショッピングセンター・フードモールを中心に多くの導入実績があり、商品のオーダーから決済、自動配送までシームレスに提供するロボットデリバリーサービスを構築している点も特長です。同社は、顧客接点のデジタル化を通じて商業施設・テナントの課題解決や消費者の利便性向上に取り組むとともに、人とロボットの共生といった新しい街の体験価値の創出へも貢献します。

グローバル・ブレインは、スカイファームのモバイルオーダー市場における独自のポジショニングと商業施設DXのプラットフォームとなり得るポテンシャルを高く評価し、出資を決定いたしました。本出資を通じて、東日本旅客鉄道株式会社をはじめとする高輪地球益ファンドに参画するLP企業およびKDDI株式会社が持つ広範なネットワークやアセットを活用し、スカイファームの事業成長に貢献してまいります。

■スカイファームについて

会社名 スカイファーム株式会社

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

代表者 木村 拓也

設立日 2015年7月

事業内容 モバイルオーダーシステムの開発・提供

URL https://sky-farm.co.jp/

■高輪地球益ファンドについて

登記上の名称 TAKANAWA GATEWAY地球益投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 約100億円を想定

運用期間 10年間

投資対象 国内外の環境、モビリティ（ロボット）、ヘルスケアの各領域

■KOIF Vについて

登記上の名称 KDDI新規事業育成５号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円（予定）

運用期間 10年間

有限責任組合員 KDDI株式会社

投資対象 AIやDeepTechなどの領域において、KDDI新規事業の種となる可能性があるスタートアップ

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com