営業担当の声を活かした新ブログ『ワイズログ』、Wiz cloudで情報発信スタート！

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、この度、DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズクラウド）」内に、新たにスタッフブログ『ワイズログ』を開設したことをお知らせします。



▼『ワイズログ』ページ

https://012cloud.jp/staff-articles(https://012cloud.jp/staff-articles)

『ワイズログ』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xZ6jp00Zj3M ]

『ワイズログ』は、営業担当者が現場で得た、商材のおすすめポイントをよりリアルにお届けするブログです。おすすめのサービス紹介や導入事例、業界の最新情報などを発信し、サービスの選定や導入に役立つヒントを提供してまいります。

『ワイズログ』の特長

「ワイズログ」では、営業担当が厳選した以下のコンテンツなどを随時更新していきます。

おすすめサービス紹介：数あるDXサービスの中から、業務効率化やコスト削減につながるサービスを、営業担当ならではの視点でわかりやすく解説します。

現場のリアルな声：日々の商談やサポートを通じて寄せられたお客様の課題・ニーズを取り上げ、実際に役立った解決策や提案内容をご紹介します。

導入事例：DXサービスを導入いただいた企業様の事例をもとに、導入前の課題から成果につながるまでのプロセスをリアルにお届けします。

DXセレクトメディア「Wiz cloud」とは

「Wiz cloud」は、営業代行や業務効率化、コスト削減、集客といった幅広いビジネス課題を解決するサービスを幅広くご提供しています。お客様の課題やニーズに合わせ、多様な商品群を強みに、最適なサービスをご提案しており、これまでに30,000件以上の課題解決実績を誇ります。

▼Wiz cloudサイト

https://012cloud.jp/

今後の展望

Wizは、DXセレクトメディア「Wiz cloud」を通じて、お客様の課題解決につながる情報発信をさらに強化します。また、『ワイズログ』では、より多くのサービスや幅広い活用事例、お役立ち情報を紹介し、企業や個人のDX推進に一層貢献してまいります。

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表取締役社長 ：山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/