スペラファーマ株式会社、「KOREA LIFE SCIENCE WEEK 2025」に出展
スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）は、2025年9月30日（火）～10月1日（水）に韓国ソウルのCOEX（コエックス・コンベンションセンター）にて開催される「KOREA LIFE SCIENCE WEEK 2025（KOLS2025）」に出展いたします。
ブースでは、スペラファーマ株式会社のワンストップCMCサービスに加え、バイオ医薬品分析、3D ED /MicroED、Drug in Capsule (DIC)などの最先端技術をご紹介いたします。
製薬企業の皆様で、ブースへのご来訪または面談をご予約いただいた方には、KOLS2025招待状をお送りいたします。ご来訪を心よりお待ちしております。
「KOREA LIFE SCIENCE WEEK 2025」
日 程：2025年9月30日（火）～10月1日（水） 9:30-17:00
会 場：COEX Hall D（韓国 ソウル）
ブース番号：D16
公式サイト：https://www.lifescienceweek.com/kor/index.asp
【参考】
スペラファーマ株式会社 ニュースリリース(https://www.spera-pharma.co.jp/news/p12242/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=kols2025)
スペラファーマ株式会社 会社概要
会社名：スペラファーマ株式会社
所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号
（武田薬品工業 大阪工場内）
代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎
設 立：2017年（平成29年）4月20日
U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/
事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業
【本件に関するお問い合わせ先】
スペラファーマ株式会社 お問い合わせフォーム
https://www.spera-pharma.co.jp/inquiry/