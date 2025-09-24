ボヘミアンの自由と機能美の融合 WANDER WILD FALL 2025 COLLECTION

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、FALL 2025 COLLECTIONを、ブランド公式オンラインストアと全国のストアにて発売中です。


今季のテーマは「WANDER WILD：自由と機能性の対話」。ボヘミアンな自由さと洗練された機能美という相反する要素を融合させ、秋のムードにふさわしい力強さとしなやかさを表現しています。



スエードやスタッズ、バックルといったディテールを取り入れ、クラシックなシルエットに新しい表情をプラス。定番のメリージェーンはメタリックの輝きでモダンにアップデートされ、取り外し可能なパーツでパンプスからロングブーツへと姿を変えるポインテッドトゥシューズは、日常に冒険心を添えます。厚みのあるソールとシャープなアッパーを組み合わせたチェルシーブーツは、スタイルアップと快適な履き心地を両立しています。



バッグのキーアイテムは、クラシックなテーラリングを思わせるベルトディテールの「Victoria」と、リサイクルスエードを採用したスラウチーフォルムの「Khai」。オートミルクラテを思わせる“サハラサンド”や、深煎りエスプレッソのようなブラウンなど、秋らしい温もりを感じさせるカラーパレットがシーズンを彩ります。




ストア限定スペシャルキャンペーン


コレクションの世界観をさらに楽しめる特別なキャンペーンを開催しています。


《Journal Customize》

対象商品をご購入のうえメンバー登録されたお客様に、ジャーナルをチャームでご自由にカスタマイズいただけるサービスをご提供します。


- 実施期間：2025年10月20日（月）まで ※なくなり次第終了
- 実施店舗：渋谷店、四条河原町店、神戸三宮センター街店

《渋谷店限定 刺繍サービス》

1回のお会計につき20,000円以上お買い上げのお客様に、日本限定アイコンを刺繍したスペシャルトートバッグをプレゼントします。


- 実施期間：2025年10月20日（月）まで ※なくなり次第終了
- 実施店舗：渋谷店のみ


商品情報【Shoes】


商品名： Gael ガエル フォースエードスタッズクロスオーバーストラップメリージェーン


価格：\9,900（税込）


品番：CK1-70381146


カラー：Black / Brown




商品名：Darra ダラリジッドソールプラットフォームメリージェーン


価格：\10,900（税込）


品番：CK1-70920199


カラー：Beige / Black Box / Burgundy




商品名：Darra ダラ フォースエードリジッドソールスニーカー


価格：\11,900（税込）


品番：CK1-70920204


カラー：Black Textured / Beige




商品名：Darra ダラ フォースエードリジッドソールチェルシーブーツ


価格：\12,900（税込）


品番：CK1-90360429


カラー：Beige




商品名：Darra ダラ フォースエードリジッドソールチェルシーブーツ


価格：\12,900（税込）


品番：CK1-90360429


カラー：Black / Burgundy




商品名：Robbie ロビー スラウチーブロックヒールロングブーツ


価格：\17,900（税込）


品番：CK1-90360406-1


カラー：Black / Brown




商品名： Gael ガエル フォースエードスタッズスラウチーロングブーツ


価格：\14,900（税込）


品番：CK1-90380168-1


カラー：Brown




商品名： Gael ガエル ツイルスタッズスラウチーロングブーツ


価格：\14,900（税込）


品番：CK1-90380168


カラー：Black




商品名：Gael ガエル スタッズツーピースロングブーツ


価格：\18,900（税込）


品番：CK1-90920155


カラー：Black / Brown




商品名： Jace ジェイス スニーカー


価格：\12,900（税込）


品番： SL1-71650003


カラー：Brown / Beige / Chalk



【Bag】




商品名： Bobbie ボビー ツイルコンバーチブルスナップボタンバケツバッグ


価格：\18,900（税込）


品番：CK2-10151576-1


カラー：Toasted Brown




商品名：Bobbie ボビー コンバーチブルスナップボタンバケツバッグ


価格：\17,900（税込）


品番：CK2-10151576


カラー：Noir




商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトイロンゲイティッドショルダーバッグ


価格：\15,900（税込）


品番：CK2-20271613


カラー：Noir / Distressed Coffee




商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトイロンゲイティッドショルダーバッグ


価格：\16,900（税込）


品番：CK2-20271613-1


カラー：Sahara Sand




商品名：Khai カイ スエードルーシュドフラップサイドポケットトップハンドルバッグ


価格：\14,900（税込）


品番：CK2-20671785-1


カラー：Espresso Brown / Sahara Sand




商品名：Kerry ケリー トップハンドルサッチェルバッグ


価格：\17,900（税込）


品番：CK2-20782514-1


カラー：Espresso Brown




商品名：Lark ラルク ベルトショルダーバッグ


価格：\12,900（税込）


品番：CK2-20782708


カラー：Noir




商品名：Lark ラルク ベルトショルダーバッグ


価格：\13,900（税込）


品番：CK2-20782708-1


カラー：Sienna Brown




商品名：Lark ラルク ベルトショルダーバッグ


価格：\12,900（税込）


品番：CK2-20782708-2


カラー：Toasted Brown




商品名：Sianna シアンナ リボウリングバッグ


価格：\14,900（税込）


品番：CK2-30271398-2


カラー：Sienna Brown




商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトトラペーズトートバッグ


価格：\18,900（税込）


品番：CK2-30271614-1


カラー：Sahara Sand




商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトトラペーズトートバッグ


価格：\17,900（税込）


品番：CK2-30271614


カラー：Distressed Coffee




商品名：Bobbie ボビー スタッズトップハンドルバッグ


価格：\11,900（税込）


品番：CK2-30782707


カラー：Noir




商品名： Bobbie ボビー スエードスタッズトップハンドルバッグ


価格：\12,900（税込）


品番：CK2-30782707-1


カラー：Sienna Brown




商品名： Edna エドナ トートバッグ


価格：\15,900（税込）


品番：CK2-40270966-2


カラー：Espresso Brown




商品名：Jody レザーベルト ショルダーバッグ


価格：\29,900（税込）


品番：SL2-20681233


カラー：Black / Antique Chalk




商品名：Jody スエードベルト ショルダーバッグ


価格：\29,900（税込）


品番：SL2-20681233-1


カラー：Ember Brown



■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース


CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。


https://charleskeith.jp