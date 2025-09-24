ボヘミアンの自由と機能美の融合 WANDER WILD FALL 2025 COLLECTION

CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、FALL 2025 COLLECTIONを、ブランド公式オンラインストアと全国のストアにて発売中です。

https://charleskeith.jp/

今季のテーマは「WANDER WILD：自由と機能性の対話」。ボヘミアンな自由さと洗練された機能美という相反する要素を融合させ、秋のムードにふさわしい力強さとしなやかさを表現しています。

スエードやスタッズ、バックルといったディテールを取り入れ、クラシックなシルエットに新しい表情をプラス。定番のメリージェーンはメタリックの輝きでモダンにアップデートされ、取り外し可能なパーツでパンプスからロングブーツへと姿を変えるポインテッドトゥシューズは、日常に冒険心を添えます。厚みのあるソールとシャープなアッパーを組み合わせたチェルシーブーツは、スタイルアップと快適な履き心地を両立しています。

バッグのキーアイテムは、クラシックなテーラリングを思わせるベルトディテールの「Victoria」と、リサイクルスエードを採用したスラウチーフォルムの「Khai」。オートミルクラテを思わせる“サハラサンド”や、深煎りエスプレッソのようなブラウンなど、秋らしい温もりを感じさせるカラーパレットがシーズンを彩ります。

ストア限定スペシャルキャンペーン

コレクションの世界観をさらに楽しめる特別なキャンペーンを開催しています。

《Journal Customize》

対象商品をご購入のうえメンバー登録されたお客様に、ジャーナルをチャームでご自由にカスタマイズいただけるサービスをご提供します。

《渋谷店限定 刺繍サービス》

- 実施期間：2025年10月20日（月）まで ※なくなり次第終了- 実施店舗：渋谷店、四条河原町店、神戸三宮センター街店

1回のお会計につき20,000円以上お買い上げのお客様に、日本限定アイコンを刺繍したスペシャルトートバッグをプレゼントします。

- 実施期間：2025年10月20日（月）まで ※なくなり次第終了- 実施店舗：渋谷店のみ商品情報【Shoes】

商品名： Gael ガエル フォースエードスタッズクロスオーバーストラップメリージェーン

価格：\9,900（税込）

品番：CK1-70381146

カラー：Black / Brown

商品名：Darra ダラリジッドソールプラットフォームメリージェーン

価格：\10,900（税込）

品番：CK1-70920199

カラー：Beige / Black Box / Burgundy

商品名：Darra ダラ フォースエードリジッドソールスニーカー

価格：\11,900（税込）

品番：CK1-70920204

カラー：Black Textured / Beige

商品名：Darra ダラ フォースエードリジッドソールチェルシーブーツ

価格：\12,900（税込）

品番：CK1-90360429

カラー：Beige

商品名：Darra ダラ フォースエードリジッドソールチェルシーブーツ

価格：\12,900（税込）

品番：CK1-90360429

カラー：Black / Burgundy

商品名：Robbie ロビー スラウチーブロックヒールロングブーツ

価格：\17,900（税込）

品番：CK1-90360406-1

カラー：Black / Brown

商品名： Gael ガエル フォースエードスタッズスラウチーロングブーツ

価格：\14,900（税込）

品番：CK1-90380168-1

カラー：Brown

商品名： Gael ガエル ツイルスタッズスラウチーロングブーツ

価格：\14,900（税込）

品番：CK1-90380168

カラー：Black

商品名：Gael ガエル スタッズツーピースロングブーツ

価格：\18,900（税込）

品番：CK1-90920155

カラー：Black / Brown

商品名： Jace ジェイス スニーカー

価格：\12,900（税込）

品番： SL1-71650003

カラー：Brown / Beige / Chalk

【Bag】

商品名： Bobbie ボビー ツイルコンバーチブルスナップボタンバケツバッグ

価格：\18,900（税込）

品番：CK2-10151576-1

カラー：Toasted Brown

商品名：Bobbie ボビー コンバーチブルスナップボタンバケツバッグ

価格：\17,900（税込）

品番：CK2-10151576

カラー：Noir

商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトイロンゲイティッドショルダーバッグ

価格：\15,900（税込）

品番：CK2-20271613

カラー：Noir / Distressed Coffee

商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトイロンゲイティッドショルダーバッグ

価格：\16,900（税込）

品番：CK2-20271613-1

カラー：Sahara Sand

商品名：Khai カイ スエードルーシュドフラップサイドポケットトップハンドルバッグ

価格：\14,900（税込）

品番：CK2-20671785-1

カラー：Espresso Brown / Sahara Sand

商品名：Kerry ケリー トップハンドルサッチェルバッグ

価格：\17,900（税込）

品番：CK2-20782514-1

カラー：Espresso Brown

商品名：Lark ラルク ベルトショルダーバッグ

価格：\12,900（税込）

品番：CK2-20782708

カラー：Noir

商品名：Lark ラルク ベルトショルダーバッグ

価格：\13,900（税込）

品番：CK2-20782708-1

カラー：Sienna Brown

商品名：Lark ラルク ベルトショルダーバッグ

価格：\12,900（税込）

品番：CK2-20782708-2

カラー：Toasted Brown

商品名：Sianna シアンナ リボウリングバッグ

価格：\14,900（税込）

品番：CK2-30271398-2

カラー：Sienna Brown

商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトトラペーズトートバッグ

価格：\18,900（税込）

品番：CK2-30271614-1

カラー：Sahara Sand

商品名：Victoria ヴィクトリア ベルトトラペーズトートバッグ

価格：\17,900（税込）

品番：CK2-30271614

カラー：Distressed Coffee

商品名：Bobbie ボビー スタッズトップハンドルバッグ

価格：\11,900（税込）

品番：CK2-30782707

カラー：Noir

商品名： Bobbie ボビー スエードスタッズトップハンドルバッグ

価格：\12,900（税込）

品番：CK2-30782707-1

カラー：Sienna Brown

商品名： Edna エドナ トートバッグ

価格：\15,900（税込）

品番：CK2-40270966-2

カラー：Espresso Brown

商品名：Jody レザーベルト ショルダーバッグ

価格：\29,900（税込）

品番：SL2-20681233

カラー：Black / Antique Chalk

商品名：Jody スエードベルト ショルダーバッグ

価格：\29,900（税込）

品番：SL2-20681233-1

カラー：Ember Brown

■CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。

