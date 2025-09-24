人気アーティストたちがキャンピングカーで旅をしながらコラボ楽曲制作＆ライブセットリストを決める新番組『RECTRUCK』2025年10月21日（火）よりテレビ朝日・「ABEMA」でスタート

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、テレビ朝日にてスタートする新番組『RECTRUCK』を2025年10月21日（火）深夜2時5分より放送することを決定いたしました。

このたび、10月21日（火）より放送開始する『RECTRUCK』は、人気アーティストたちがキャンピングカーでお互いを知る旅に出る、音楽と旅を掛け合わせた新番組です。旅には2人のアーティストが参加し、旅をしながらライブのセットリストを決め、2人のコラボ楽曲も制作。旅の道中で決めたセットリストと新曲を引っ提げたミニライブを開催します。

今回旅をするのは、バトルMCとして数々のMCバトル大会で名を残し、自身の楽曲では幅広いジャンルのビートに乗せたメッセージ性の高いリリックが評価されているラッパー・CHICO CARLITOと、ポップとロック、HIPHOPを融合したスタイルで、2000年代初頭から日本の音楽シーンに大きな影響を与えたロックバンド・ORANGE RANGEのRYO。同郷沖縄出身のCHICO CARLITOとRYOが、美味しいものを食べたり、大自然の中でアクティビティを楽しんだり、旅を満喫しながら、共同作業を通して相手の価値観や哲学、生き様、人生を掘り下げていきます。CHICO CARLITOとRYOはこの旅を通して、一体どんなリリックを書き上げるのか…？スタジオではジャパニーズヒップホップの礎を築き上げてきたラッパー界の重鎮・Zeebraが2人の旅を見守ります。

そして、番組ではCHICO CARLITOとRYOが選んだセットリストと新曲をお披露目するミニライブを開催。2人がミニライブを行う収録の観覧希望者を募集しています。観覧募集の詳細は番組HP（https://www.tv-asahi.co.jp/rectruck/kanran/）にてご確認ください。

また、『RECTRUCK』第2弾にはHezronとAK-69の出演が決定いたしました。2人はどのような旅を繰り広げ、どのような楽曲を作り出すのか？第2弾にもぜひ、ご期待ください。

なお、10月7日（火）、14日（火）には本番組の見届け人であるZeebraのルーツを辿る特別編『Zeebraルーツ旅』も放送予定です。

自由気ままなキャンピングカーでの旅を通して、人気アーティストたちの素顔、人生観をひも解く新番組『RECTRUCK』は10月21日（火）初回放送です。ぜひ、ご覧ください。

■『RECTRUCK』番組概要

テレビ朝日 放送日時：毎週火曜日 深夜1時26分～

※初回放送は2025年10月21日（火）深夜1時26分～

「ABEMA」初回配信日時：2025年10月21日（火）深夜2時5分～

「ABEMA」初回配信URL： https://abema.tv/channels/hiphop/slots/F8eR9RbEBNxPVh

■『Zeebraルーツ旅』番組概要

テレビ朝日 放送日時：2025年10月7日（火）・14日（火）深夜1時26分～

「ABEMA」配信日時：2025年10月7日（火）・14日（火）深夜2時5分～

「ABEMA」：初回配信URL：https://abema.tv/channels/hiphop/slots/D7Gt8q7meMGNiB