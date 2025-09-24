街を動かす制服を、学生の手で。
警備業を基盤に「人の可能性」を追求する株式会社MFP（本社：札幌市、以下MFP）は、
北海道文化服装専門学校の学生と共同で、新たな警備制服のデザインプロジェクトを開始しました。
現場で実際に着用される制服を通して、若い感性と街がつながる新しい価値創造に取り組みます。
プロジェクト誕生のきっかけ
北洋銀行の支店長との雑談で、「北海道文化服装専門学校のファッションショーが素晴らしかった」という一言から、「MFPの制服を学生がデザインすることで、学生は実践的な経験を、MFPは新しい発想を得られる」というアイデアが生まれました。
その思いをもとに北海道文化服装専門学校へ相談に伺い、このプロジェクトが動き出しました。
代表コメント
学生たちと制服を通じて一緒に取り組めることは、私にとって夢のような経験であります。
高校時代からYohji Yamamotoに憧れ、北海道文化服装専門学校への進学を考えたこともありました。
学生の感性が街の印象を変えていく瞬間を、共に見届けたいと考えております。
MFPだからできる取り組み
MFPの制服は駅前や商業施設、建設現場など、日常の中で多くの人々の目に触れます。
学生がデザインした制服が実際の現場で活躍することで、
「自分の作品が社会の役に立っている」という実感を学生に届けることができます。
制服という日常のアイテムを通して、
・ 働く人の見え方が変わる
・ 若い世代の感性が社会に届く
・ 街の印象が少しずつ変わる
このような価値の連鎖を目指しております。
制服に込めるメッセージ
完成する制服には、MFPの想いを表すメッセージが刻まれます。
Going beyond security to redefine service.
MFP is not defined by the security industry.
We are building an entirely new service - one that embodies the spirit of MFP itself.
警備の枠を超え、新しい価値・サービスを創造する。
MFPが大切にしてきた「人を中心に考える姿勢」を表した言葉です。
社内の反響
北海道文化服装専門学校の学生によるプレゼンテーションは社内外で大きな反響を呼びました。
「こんな警備会社は見たことがない」
「これはアートだ」
「この制服を着て働きたい」
そんな声が上がり、実現への期待が高まっています。
今後の展望
この取り組みをきっかけに、MFPは若い感性と街をつなぐ新しい価値づくりを進めていきます。
制服の枠を超え、働く人の見え方を変える挑戦に取り組んでまいります。
会社概要
株式会社MFP
代表者 ：塚田 一馬
所在地 ：〒062-0904 札幌市豊平区豊平４条５丁目１－６ 片山ビル
事業内容：警備業を中心とした人材サービス事業
URL ： https://mfp.co.jp ／ https://recruit.mfp.co.jp
北海道文化服装専門学校
所在地 ：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平４条８丁目１－７
URL ： https://h-bunka.ac.jp
株式会社サッポロモデリストラボ
代表者 ：高野 勇希（北海道文化服装専門学校出身）
所在地 ：〒060-0016 北海道札幌市中央区北16条西21丁目2-1(株)脇本商事2
事業内容：衣料パターンメイキング全般、各種OEM生産、アパレル製品デザイン
URL ：http://www.sml-laboratory.com/