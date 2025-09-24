街を動かす制服を、学生の手で。

株式会社ＭＦＰ

警備業を基盤に「人の可能性」を追求する株式会社MFP（本社：札幌市、以下MFP）は、

北海道文化服装専門学校の学生と共同で、新たな警備制服のデザインプロジェクトを開始しました。

現場で実際に着用される制服を通して、若い感性と街がつながる新しい価値創造に取り組みます。

プロジェクト誕生のきっかけ

北洋銀行の支店長との雑談で、「北海道文化服装専門学校のファッションショーが素晴らしかった」という一言から、「MFPの制服を学生がデザインすることで、学生は実践的な経験を、MFPは新しい発想を得られる」というアイデアが生まれました。

その思いをもとに北海道文化服装専門学校へ相談に伺い、このプロジェクトが動き出しました。

代表コメント

学生たちと制服を通じて一緒に取り組めることは、私にとって夢のような経験であります。

高校時代からYohji Yamamotoに憧れ、北海道文化服装専門学校への進学を考えたこともありました。

学生の感性が街の印象を変えていく瞬間を、共に見届けたいと考えております。

MFPだからできる取り組み

MFPの制服は駅前や商業施設、建設現場など、日常の中で多くの人々の目に触れます。

学生がデザインした制服が実際の現場で活躍することで、

「自分の作品が社会の役に立っている」という実感を学生に届けることができます。

制服という日常のアイテムを通して、



・ 働く人の見え方が変わる

・ 若い世代の感性が社会に届く

・ 街の印象が少しずつ変わる



このような価値の連鎖を目指しております。

制服に込めるメッセージ

完成する制服には、MFPの想いを表すメッセージが刻まれます。

Going beyond security to redefine service.

MFP is not defined by the security industry.

We are building an entirely new service - one that embodies the spirit of MFP itself.

警備の枠を超え、新しい価値・サービスを創造する。

MFPが大切にしてきた「人を中心に考える姿勢」を表した言葉です。

社内の反響

北海道文化服装専門学校の学生によるプレゼンテーションは社内外で大きな反響を呼びました。

「こんな警備会社は見たことがない」

「これはアートだ」

「この制服を着て働きたい」

そんな声が上がり、実現への期待が高まっています。

今後の展望

この取り組みをきっかけに、MFPは若い感性と街をつなぐ新しい価値づくりを進めていきます。

制服の枠を超え、働く人の見え方を変える挑戦に取り組んでまいります。

会社概要

株式会社MFP

代表者 ：塚田 一馬

所在地 ：〒062-0904 札幌市豊平区豊平４条５丁目１－６ 片山ビル

事業内容：警備業を中心とした人材サービス事業

URL ： https://mfp.co.jp ／ https://recruit.mfp.co.jp

北海道文化服装専門学校

所在地 ：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平４条８丁目１－７

URL ： https://h-bunka.ac.jp

株式会社サッポロモデリストラボ

代表者 ：高野 勇希（北海道文化服装専門学校出身）

所在地 ：〒060-0016 北海道札幌市中央区北16条西21丁目2-1(株)脇本商事2

事業内容：衣料パターンメイキング全般、各種OEM生産、アパレル製品デザイン

URL ：http://www.sml-laboratory.com/