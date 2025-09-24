LANVIN en Bleu×TAION×LIMONTA トリプルコラボレーション9/24よりPre orderがスタート

株式会社レリアン

高品質で高機能なインナーダウンを幅広く展開する日本のインナーダウンウェアブランド


〈TAION〉と、イタリアの老舗ファブリックメーカー〈LIMONTA EAST〉の素材を


使用したLANVIN en Bleuとのトリプルコラボレーションジャケット。



TAION×LIMONT East×LANVIN en Bleu オープンスリーブミドルダウンジャケット　34,100円


昨年人気を博したコラボアイテムがアップデートして登場。



ラグジュアリーな光沢で存在感のあるLIMONTA Eastのサテン地と、すっきりとした


Ａラインシルエットがミニマルなデザインを引き立てます。



ブランドロゴを刻印したメタルスナップボタンも上品なアクセントに。


スリーブについたファスナーを開閉すとケープのようにも着用可能です。




Pre order：9/24(水)スタート　全店舗、オフィシャルサイト、ZOZOTOWN、ELLE SHOP


発売日：10/22(水)スタート　全店舗、オフィシャルサイト、ZOZOTOWN、ELLE SHOP