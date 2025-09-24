医療業界におけるサイバーセキュリティ対策強化に向けバリオセキュア社と業務提携

パーソルクロステクノロジー株式会社



「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループで、テクノロジーソリューション事業を手がけるパーソルクロステクノロジー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：正木 慎二、以下：パーソルクロステクノロジー）は、「Your NET Guardian, alongside your invaluable Future.」をミッションとして掲げ、マネージドセキュリティサービス、インテグレーションサービス事業を手がけるバリオセキュア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：斧江 章一、以下：バリオセキュア）と業務提携契約（以下：本業務提携）を締結し、医療業界におけるサイバーセキュリティ対策の推進を強化していくことをお知らせします。

■医療業界におけるサイバーセキュリティ対策の推進を目的とした本業務提携の背景

医療業界を標的とした多発するサイバー攻撃を背景に、2023年5月には「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン※1」が改訂されました。しかし2024年5月、岡山県の医療施設で大規模なサイバー攻撃が発生し、電子カルテの閲覧・利用が制限され診療への影響が生じたほか、個人情報の流出も確認されています。このように医療業界を狙ったサイバー攻撃は日々巧妙化しており、脅威は高まるばかりです。

パーソルクロステクノロジーでは、これまで医療業界に向けたセキュリティ健康診断サービスおよびコンサルティングの提供を通して、セキュリティ診断やコンサルティングを行い、課題の可視化、対策立案、実装支援などを提供してきた実績があります。

一方バリオセキュアは、インターネットセキュリティ分野において、防御、検知、対処機能を備えた自社開発製品サービスを提供し、企業ネットワークの安全を長年支えています。また、サービスの多くを機器から自社開発している確かな技術力、「情シス as a サービス」という考え方に基づいた効率的な一貫したサービス設計も強みです。

本業務提携に伴い、両者の専門知識とサービスを活用し、相乗効果を最大化することで、医療業界における包括的なサイバーセキュリティ対策をさらに強化し、日本の医療現場を支えます。

※１ 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版（令和5年5月）」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

■本業務提携の概要

医療業界でのサイバーセキュリティ対策においては、専門人材が不在であることによる厚生労働省の立ち入り検査への不安や、漠然としたセキュリティ対策に対するコスト投資への不安、といった課題が挙げられます。

パーソルクロステクノロジーは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」および「令和7年度版医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に基づいたサイバーセキュリティ対策アセスメントを行い、医療機関等の規模や課題に合わせて対策計画の立案から対策実行をサポートします。

加えて、バリオセキュアが提供する統合型セキュリティ、データバックアップ、エンドポイント保護などのサービスを通じて、近年増加しているインターネット経由の不正アクセスに対する支援が可能となります。

本業務提携により、両者の強みを組み合わせることで、医療業界に向けて以下のセキュリティ対応を提供します。

●セキュリティ対策のアセスメント（セキュリティ健康診断サービス）

●対策計画の立案と実行支援（コンサルティング）

●不正アクセス対策の提供（統合型セキュリティ、バックアップ、エンドポイント保護）

これにより、診断から計画・実行、運用までをEnd to Endで支援できる体制が整い、医療業界における包括的なセキュリティ強化を実現します。今後もパーソルクロステクノロジーは、日本の重要なインフラである「安心・安全な医療の常時提供」を守るため、医療業界のサイバーセキュリティ対策推進に貢献してまいります。

・パーソルクロステクノロジーの「医療機関等向けセキュリティ健康診断サービス」についての詳細はこちらをご覧ください。 https://persol-xtech.co.jp/service/security-checkup/

・お問い合わせ（法人・個人）はこちら https://persol-xtech.co.jp/contact/

■バリオセキュア株式会社について＜ https://www.variosecure.net/ ＞

“Your NET Guardian, alongside your invaluable Future.” （企業のネットセキュリティに伴走し、安心・安全なビジネスを支えます）をミッションとし、セキュリティ対策の「24365 WORK」を請け負うセキュリティBPOサービスを提供しています。

“Justice for your NET” （企業のネットインフラに正義の味方を常駐派遣する）をバリューとし、自社開発の国産製品をベースとしたネットワークセキュリティ導入・運用管理サービス分野において、特に中小規模の企業様から多くのご利用をいただいております。

■パーソルクロステクノロジー株式会社について＜ https://persol-xtech.co.jp/ ＞

パーソルクロステクノロジー株式会社では、自動車・航空宇宙・産業機械・家電・ロボットといったものづくり領域、コンサルティングから設計・開発まで横断的なソリューションを提供するIT領域、そして診断、運用、IoTを含むセキュリティ領域などにおいて、専門的な技術を持ったエンジニアが、あらゆる業界でお客さまの技術支援をしています。私たちは、「尖った技術」の力で人と組織のはたらき方に変革を起こすことで社会課題を解決してまいります。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。