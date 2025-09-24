【ROXX】新卒オファー型就活サービス『OfferBox』を運営するi-plugと『Zキャリア AI面接官』の販売代理店契約を締結のお知らせ

株式会社ROXX

株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、株式会社i-plug（以下 i-plug）と採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の販売代理店契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

本提携により、新卒採用市場で実績のあるi-plugが、当該領域の企業に採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の販売・サポートを展開し、学生のキャリア形成支援と企業の人材確保に取り組んでまいります。

提携の背景と目的

近年、労働人口不足を背景に多くの企業が人材確保に苦労している中、新卒採用市場においても学生の獲得競争が激化しています。新卒採用に注力する企業は、母集団の形成や選考の歩留率、求める人材とのミスマッチなど、多岐にわたる課題に直面しています。

当社は、未経験者を中心とした求職者の転職や正社員就職をメインに支援してまいりましたが、今回、新卒オファー型就活サービスを代表するi-plugとの販売代理店契約により、新卒採用の市場における課題解決に取り組んでまいります。



『Zキャリア AI面接官』は、採用担当者が担当していた業務の一部をAIに置き換えることで、企業の選考プロセスにおける課題解決や品質向上に寄与します。さらに、就職活動に取り組む学生の機会格差の解消や公平性の向上、時間対効果の向上を実現します。

今後もROXXは、i-plugとの連携を強化することで、新卒採用の市場において新たな価値を創造し、その存在感を確立させ、「時代の転換点を創る」というミッション実現に向け、イノベーションを加速してまいります。

『Zキャリア AI面接官』の概要

『Zキャリア AI面接官』は、AIが採用面接の一部を代替することで、企業の面接工数削減や選考リードタイム短縮を実現する採用支援サービスです。主な特徴は以下の通りです。

【コメント】

- 時間と場所にとらわれない選考求職者は24時間365日、スマートフォンひとつで面接を受けることができ、採用企業は夜間や休日を含む柔軟な選考体制を構築することが可能です。- 公平な評価と面接品質の統一回答内容、声のトーン、表情、ジェスチャーなどの言語・非言語情報を定量的に分析。面接官の無意識なバイアスを排除し、公平な評価を可能にします。- 評価基準をカスタマイズしミスマッチを削減各採用企業のニーズに応じた評価基準を設定。事前スクリーニングにより、書類選考では見えにくい候補者の潜在能力を可視化することで、採用におけるミスマッチの削減に貢献します。

・株式会社i-plug 代表取締役CEO 中野 智哉 氏

テクノロジーが目まぐるしく進化する現代、就職活動や採用活動のあり方も大きく変化しています。 私たちは、人生の重要な転機であるキャリアのスタートを、より公平で、より多くのチャンスに満ちたものにしたいと考えています。そのために、繰り返し行われる初期面接の負担を軽減する、という課題に挑戦します。 株式会社ROXXが提供する『Zキャリア AI面接官』は、場所や時間を選ばず、スマートフォンひとつでアバターによるAI面接を受けることを可能にします。この革新的なサービスと、私たちが提供する「OfferBox」を連携させることで、学生一人ひとりがより多くの企業と出会える機会を創出します。未来を拓く就職活動の可能性を広げ、すべての人々が自分らしい、より良いキャリアを築ける社会の実現を目指します。

・株式会社ROXX 代表取締役社長 中嶋 汰朗

新卒採用は学生優位の売り手市場が続き、多くの企業が選考応募者の確保に課題を抱えています。さらに、応募が集中する中、限られたリソースで効率的かつ公平に選考を進める必要性も高まっています。一方で、学生の皆さんも、複数の企業の選考を受ける中でタイムパフォーマンス志向が強まり、時間や場所の制約、そして毎回同じような面接が繰り返されることに負担を感じています。当社が提供する『Zキャリア AI面接官』はスマートフォン一つでアバターによるAI面接が受けられるため、時間や場所に縛られることなく、誰もが公平な評価を得ることができ、企業と学生双方にとってのメリットを叶えるツールとなっています。この度、新卒オファー型就活サービスを展開されている株式会社i-plugとご一緒することで、新卒採用市場に新たな価値を創造できると確信しており、今後、株式会社i-plugとの連携を深め、『Zキャリア AI面接官』を新卒採用の現場に広く社会実装することで、学生一人ひとりが持つ潜在能力が正当に評価される、より良い就職活動の実現に貢献してまいります。

■株式会社i-plugについて https://i-plug.co.jp/

i-plugは「つながりで、人の可能性があふれる社会をつくる」をグループミッションに掲げ、学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を展開するHRテック企業です。Vision2030では、「未来を担う若い世代から、もっとも選ばれるプラットフォームになる」ことを目指しています。このVision2030を実現するため、一人ひとりが自分らしいキャリアを育てられるプラットフォームの実現を目指しています。

■Zキャリア AI面接官について https://ai-interview.zcareer.com/

『Zキャリア AI面接官』は、採用面接の一部をAIによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービスです。求職者は24時間365日、スマートフォンひとつでいつでも面接に臨むことができ、採用企業側は、夜間や休日を含む柔軟な選考体制の構築が可能となります。加えて、書類選考だけでは見極めが難しい候補者のポテンシャルも事前スクリーニングにより可視化され、採用におけるミスマッチの削減にも寄与します。

2024年10月に、ノンデスク領域における採用選考の効率化と精度向上を目的に『Zキャリア AI面接機能』（※）を『Zキャリア』導入企業を対象に提供してきました。※特許出願中

2025年1月より、採用担当者様の課題解決を目的に、より広く多くの採用企業にお届けするために『Zキャリア』以外の採用チャネルや人材紹介会社経由の面接でも導入・ご利用が可能となりました。

■Zキャリアについて https://zcareer.com/

『Zキャリア』は、ノンデスクワーカー向け転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は66%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。『Zキャリア』ではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※1：国税庁「令和４年分 民間給与実態統計調査」

※2：総務省「令和４年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ８階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営、

オンライン完結型リファレンス/コンプライアンスチェックサービス『back check』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070