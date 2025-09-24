株式会社i-plug、株式会社ROXXと販売代理店契約を締結

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野 智哉、東証グロース：4177、以下 i-plug）は、採用支援サービス「Zキャリア AI面接官」を提供する株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋 汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）と販売代理店契約を締結したことをお知らせします。

提携の背景

当社は「つながりで、人の可能性があふれる社会をつくる」をグループミッションに掲げ、Vision2030では、「未来を担う若い世代から、もっとも選ばれるプラットフォームになる」ことを目指しています。このVision2030を実現するため、一人ひとりが自分らしいキャリアを育てられるプラットフォームの実現を目指しています。

この実現に向けた中長期戦略を加速させるために、今期はアライアンスを一層強化していく方針です。特に、当社の新卒事業において、競争優位性を高めるために、パートナー企業とのアライアンス、そして共創の実現に注力してまいります。

ROXXとの販売代理店契約について

ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、テクノロジーの力で労働市場のミスマッチを解消するHR Tech企業です。若年層・未経験者向けの転職プラットフォーム「Zキャリア」や、採用面接をAIによって代替し、より効果的な採用活動を支援するサービス「Zキャリア AI面接官」を提供しています。

今回、ROXXとの販売代理店契約を通じて、「OfferBox」を含む新卒採用事業における「決定人数の最大化」をさらに加速させてまいります。具体的には、「Zキャリア AI面接官」を当社が法人向けに代理販売することで、採用担当者の面接工数を削減し、選考の効率化を支援します。 同時に、学生は24時間365日いつでもスマートフォンから面接を受けることが可能になり、企業と接点を持つ機会を増やすことができます。 特にAI面接は、選考の初期段階から候補者の見極め精度を高めることで、選考の効率化やミスマッチの低減を図り、結果として決定人数の最大化に大きく貢献すると考えています。

近年の新卒採用活動では、企業と学生が互いを深く理解するために、1to1のコミュニケーションの需要が高まっています。一方で、複雑な日程調整にかかる時間や手間が、学生の選考辞退につながるという課題も顕在化しています。こういった課題に対し、当社の強みである「母集団形成」に加え、新卒採用の一連のプロセスにおいて価値提供の幅を拡大していきます。

今回の販売代理店契約は、AI面接という新たな顧客ニーズに応え、i-plugとして新卒市場へAI面接サービスを販売できるモデルを確立するものです。私たちはこの提携を通じて、「未来を担う若い世代から、もっとも選ばれるプラットフォームになる」の実現を目指します。

株式会社ROXX

【代表取締役】中嶋汰朗

【設立日】2013年11月1日

【公式サイト】https://roxx.co.jp/

【所在地】東京都新宿区新宿 6-27-30 新宿イーストサイドスクエア 8階

【事業内容】ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営、オンライン完結型リファレンス/コンプライアンスチェックサービス『back check』の開発・運営

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：「適性検査eF-1G」（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：「Tsunagaru就活」（https://tsunashu.com）