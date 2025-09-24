【展示会出展のお知らせ】10/8(水)に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される「Inside Sales Conference 2025」にウルテクが出展

ログリー株式会社

アカウントインテリジェンスツール※1『ウルテク( https://uruteq.logly.co.jp/ )』を提供するログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、証券コード：6579、以下、ログリー）は10月8日（水）開催の展示会「Inside Sales Conference 2025」に出展することをお知らせいたします。本展示会は事前申し込み制となっております。ウルテクブースではデモ画面などをお見せしながらサービス説明をさせていただきます。是非お申し込みの上、ブースまでお立ち寄りください。

※1:アカウントインテリジェンスツールとはターゲット企業や担当者のニーズや購買意図をデータ解析で可視化し、マーケティングおよび営業活動の精度と効果を向上させるツールです。

■Inside Sales Conference 2025とは

経営層やインサイドセールス担当者、営業・マーケティング責任者など、インサイドセールスに携わる方々に向けて、「AI時代に生き残るために」をテーマに、インサイドセールスの最新動向や成功事例、先進的な取り組みなどを幅広く紹介します。

◼️開催概要

イベント名：Inside Sales Conference 2025

日時：2025年10月8日（水）11:00～19:30

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー4・5階

主催：スマートキャンプ株式会社

参加費：無料 (事前申し込み制)

参加登録：https://insidesalesconference.jp/2025

◼️会社概要

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と アカウントインテリジェンスツール ウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

◼️お問い合わせ先

ログリー株式会社 ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp