「米国株式24時間取引推進協議会」運営委員への当社選任のお知らせ

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「当社」、本社：東京都港区、代表取締役社長：伴 将行）、及び当社子会社である株式会社ミンカブソリューションサービシーズ（以下「MSS」、本社：東京都港区、代表取締役社長：伴 将行）は、日本国内における米国株の24時間取引の円滑な移行を目的とする「米国株式24時間取引推進協議会（以下、ETIC24）」の運営委員に選任されたことをお知らせいたします。

ETIC24は世界的な取引所グループや国内外の証券会社、主要ベンダーが参画する協議会で、2026年より施行が予定されている米国株式の24時間取引制度に対応し、国内証券会社が日中における米国株取引へ円滑に移行できるよう必要な情報を共有することを目的としています。

米株取引の24時間化に際しては、ノンストップシステムの構築、アジア時間帯のリアルタイム株価をはじめとする投資判断に資する情報配信、コーポレートアクション情報の確実な取得、適用など様々な対処すべき課題があります。

当社は米国株取引に関するデータ提供の実績を基礎に、この度の協議会への加盟および運営委員を通して、金融関連データの知見を中心に国内における米国株24時間取引の普及と発展に貢献してまいります。

■株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドについて（https://minkabu.co.jp/）

当社は、メディア事業・ソリューション事業の企業成長の両輪として事業を推進しております。メディア事業において1億人規模の月間利用者数を、またソリューション事業においては400社を超える国内外金融機関のクライアントベースといったそれぞれの顧客基盤に向け、持株会社体制のもと、メディア事業を統括する株式会社ライブドア、ソリューション事業を統括する株式会社ミンカブソリューションサービシーズを通じ、新たなユーザー体験を実現するメディアサービスや、顧客課題の解決に資するソリューションサービスといった、高付加価値なサービス提供を行っております。

社名：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

所在地：東京都港区東新橋一丁目９番１号

設立：2006年7月7日

代表取締役社長：伴 将行

事業内容：メディア事業、ソリューション事業

グループ会社： 株式会社ライブドア

株式会社ミンカブソリューションサービシーズ

■株式会社ミンカブソリューションサービシーズについて（https://minkabu-ss.co.jp）

国内最大級の株式情報メディア「Kabutan（株探）」の運営と、その知見を活かした金融機関向け情報系ソリューションおよびシステム系・パッケージ系ソリューションサービスに加え、金融商品仲介業を開始し、資産形成層の拡大に貢献する金融サービスを提供しております。さらに、ブロックチェーンを基盤としたNFTソリューションなど、金融分野を超えた領域へ事業を拡大しております。

社名：株式会社ミンカブソリューションサービシーズ

所在地：東京都港区東新橋一丁目９番１号

設立：2023年4月3日

代表取締役社長：伴 将行

事業内容：ソリューション事業

■ミンカブグループの運営するメディア一覧

livedoor：https://www.livedoor.com/

ライブドアブログ：https://blog.livedoor.com/

ライブドアニュース：https://news.livedoor.com/

Kstyle：https://www.kstyle.com/

Peachy：https://news.livedoor.com/article/category/55/

MINKABU（みんかぶ）：https://minkabu.jp/

Kabutan（株探）：https://kabutan.jp/

Kabutan（株探）米国株：https://us.kabutan.jp/

みんかぶChoice：https://minkabu.co.jp/choice/

ALIS：https://alis.to/

SOCCERKING：https://www.soccer-king.jp/

BASEBALLKING：https://baseballking.jp/

BASKETBALLKING：https://baseballking.jp/

VOLLEYBALLKING：https://volleyballking.jp/

totoONE：https://www.totoone.jp/

URTLEX：https://ultrex.livedoor.com

