メディアレーダー、媒体資料のダウンロードサイトの中での「認知率・利用率」 No.1 を獲得！
広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」を展開している株式会社アイズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸)は、2025年9月に実施した媒体資料のポータルサイトに関する調査において、媒体資料のダウンロードサイトの中での認知率・利用率で No.1 を獲得したことをお知らせいたします。
株式会社アイズは、株式会社東京商工リサーチに委託し、媒体資料のポータルサイトに関するアンケート調査を実施いたしました。
その結果、当社サービス「メディアレーダー」が媒体資料のダウンロードサイトにおける認知率・利用率で No.1 を獲得いたしました。
メディアレーダーについて
メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。
会員登録すると、掲載社がメディアレーダー内に公開している広告・マーケティング資料・動画を無料で閲覧することや、広告業界向けのセミナーに無料で申し込むことが可能です。また、プロモーション施策の提案募集を行い、複数の掲載社から提案を受けることができます。
調査概要
・調査対象 ：事前調査で「広告業界向けプラットフォームのうち、いずれかを認知している」と回答した方
・調査人数 ：721名
・調査実施日：2025年9月1日～9月2日
・調査方法 ：インターネットによるアンケート調査
・企画 ：株式会社アイズ
・調査委託先：株式会社東京商工リサーチ
調査結果
１.媒体資料のダウンロードサイトの中での認知率が1位
調査対象者の中でメディアレーダーの認知率が他の媒体資料のダウンロードサイトと比較して最も高い結果となりました。
２.媒体資料のダウンロードサイトの中での利用率が1位
調査対象者の中でメディアレーダーの利用率が他の媒体資料のダウンロードサイトと比較して最も高い結果となりました。
利用について
<会員の利用方法>
メディアレーダー会員は、広告媒体やマーケティングサービスに関する下記コンテンツをすべて無料で利用できます。
・媒体/サービス資料やホワイトペーパーのダウンロード
・セミナーやウェビナーへの申込
・セミナー動画の視聴
・掲載社への問い合わせ
・プロモーション施策の提案募集
・会員限定記事コンテンツの閲覧
<メリット>
・豊富な掲載資料から、自社に最適な施策を見つけられる
・広告業界の最新トレンドを把握できる
・資料閲覧やセミナー視聴など自身に適した情報収集ができる
・掲載社への直接問い合わせにより、スピード感をもって担当者と繋がれる
・自社の課題や目的に合わせたプロモーション施策を提案してもらえる
▼会員登録はこちら▼
https://media-radar.jp/add_pre_mr.php?a=pt
メディアレーダーでは、会員登録のメールアドレスを企業ドメインに限定し、電話番号や勤務先などの情報入力が必須です。
株式会社アイズについて
2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）
・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階
・設立日：2007年2月14日
・代表者：代表取締役社長 福島 範幸
・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/
*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月