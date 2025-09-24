メディアレーダー、媒体資料のダウンロードサイトの中での「認知率・利用率」 No.1 を獲得！

株式会社アイズ

広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」を展開している株式会社アイズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸)は、2025年9月に実施した媒体資料のポータルサイトに関する調査において、媒体資料のダウンロードサイトの中での認知率・利用率で No.1 を獲得したことをお知らせいたします。

株式会社アイズは、株式会社東京商工リサーチに委託し、媒体資料のポータルサイトに関するアンケート調査を実施いたしました。

その結果、当社サービス「メディアレーダー」が媒体資料のダウンロードサイトにおける認知率・利用率で No.1 を獲得いたしました。

メディアレーダーについて

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。

会員登録すると、掲載社がメディアレーダー内に公開している広告・マーケティング資料・動画を無料で閲覧することや、広告業界向けのセミナーに無料で申し込むことが可能です。また、プロモーション施策の提案募集を行い、複数の掲載社から提案を受けることができます。

調査概要

・調査対象 ：事前調査で「広告業界向けプラットフォームのうち、いずれかを認知している」と回答した方

・調査人数 ：721名

・調査実施日：2025年9月1日～9月2日

・調査方法 ：インターネットによるアンケート調査

・企画 ：株式会社アイズ

・調査委託先：株式会社東京商工リサーチ

調査結果

１.媒体資料のダウンロードサイトの中での認知率が1位

調査対象者の中でメディアレーダーの認知率が他の媒体資料のダウンロードサイトと比較して最も高い結果となりました。

２.媒体資料のダウンロードサイトの中での利用率が1位

調査対象者の中でメディアレーダーの利用率が他の媒体資料のダウンロードサイトと比較して最も高い結果となりました。

利用について

<会員の利用方法>

メディアレーダー会員は、広告媒体やマーケティングサービスに関する下記コンテンツをすべて無料で利用できます。

・媒体/サービス資料やホワイトペーパーのダウンロード

・セミナーやウェビナーへの申込

・セミナー動画の視聴

・掲載社への問い合わせ

・プロモーション施策の提案募集

・会員限定記事コンテンツの閲覧

<メリット>

・豊富な掲載資料から、自社に最適な施策を見つけられる

・広告業界の最新トレンドを把握できる

・資料閲覧やセミナー視聴など自身に適した情報収集ができる

・掲載社への直接問い合わせにより、スピード感をもって担当者と繋がれる

・自社の課題や目的に合わせたプロモーション施策を提案してもらえる

メディアレーダーでは、会員登録のメールアドレスを企業ドメインに限定し、電話番号や勤務先などの情報入力が必須です。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月