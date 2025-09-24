ありあけキャピタル株式会社

ありあけキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 田中克典、以下「当社」）は、2025年9月24日付で、イー・ギャランティ株式会社（以下「イー・ギャランティ社」）に関して7.2％の株式を保有する旨の大量保有報告書を提出いたしましたのでお知らせいたします。

当社は「同じ船にのる」をコンセプトに、地方銀行を中心とする金融セクターに対して、友好的かつ建設的なエンゲージメントに基づく投資を行っております。これまでに滋賀銀行、池田泉州ホールディングス等の地方銀行、ならびにライフネット生命保険といった金融機関への投資を開示し、株主として経営陣との対話を進めてまいりました。

今回、当社がイー・ギャランティ社に投資を行った背景は以下のとおりです。

- 地方銀行との連携によるシナジー当社の主要投資先である地方銀行との協業において、イー・ギャランティ社の保証業務は高い補完性を持ち、今後の協働において有効なシナジーが期待できます。- 独自の保証ビジネスモデルの評価「現金を使わない保証」と「リスクの再委託」という独自モデルは、金利のある環境下で高い収益性と持続的な成長を可能とする仕組みであると評価しています。また、年間36万社超の企業審査実績や、1日あたり260万項目に及ぶ企業間取引データの蓄積は、同社の競争優位の源泉となる非財務資産であると考えています。- 株主還元策への支持本年5月に発表された株主還元策の変更について、一過性にとどまらず、持続的なROEおよび企業価値向上に資する具体策であると判断し、支持しています。

当社の投資スタンスは、変革への意思を持つ経営陣を株主として支え、企業価値の向上をともに実現していくことにあります。すでにイー・ギャランティ社経営陣との対話を開始しており、今後も友好的なエンゲージメントを通じて、同社の持続的な成長と企業価値向上に資する活動を進めてまいります。加えて、当社は引き続き地方銀行への投資についても新規投資を含めて積極的に取り組んでまいります。