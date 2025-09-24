佐賀発、人と組織を育てる次世代型プログラム

株式会社サイズラーニング

ダイバーシティ＆インクルージョン・人的資本経営を軸に人材開発・組織開発を支援する株式会社サイズラーニング（本社所在地：福岡県中央区、代表取締役：高見真智子）は、この度、佐賀県「女性活躍推進セミナー委託業務」を受託し、佐賀県内の企業等に勤務している管理職や女性社員等を対象とした「CROSS GROWセミナー2025（以下、本セミナー）」を開催します。本セミナーでは、上司・女性リーダー・若手女性の３階層それぞれにおいて、学びと交流を通じて、参加者一人ひとりの成長を重ね、組織全体に変化を生み出します。

佐賀県主催「CROSS GROWセミナー2025」お申込みWEBサイト

◆CROSS GROWセミナー2025の特長

1.上司層に求められる「多様な人材が活躍できる職場づくりの実践策」

人手不足・多様化の時代、「育て方」を変えればチームが変わる！

今求められるマネジメントの具体策を先進企業から学びます。

2.女性マネジャー層の「自信と影響力の強化」

上に立つことに迷いや不安を抱く女性管理職への実践型リーダーシッププログラム。

自分らしいリーダーシップを磨き、組織の中で頼られる存在へと成長します。

3.若手女性層の「未来を描くキャリアデザイン」

将来への不安やモヤモヤを、明日からのキャリアのヒントに変える！

ロールモデルとの出会いと対話を通じて、自らのキャリアを前向きに考えるきっかけを提供します。

◆期待される成果

☑ 若手から管理職まで、キャリアの連続性を意識した人材育成を構築

☑ 多様性を活かした職場風土の醸成により、組織の競争力を強化

☑ 「上司と女性社員が共に学ぶ」ことで、研修後も続く組織内対話を実現

◆開催概要（詳細）

１.課長相当職以上対象セミナー

日時：2025年10月21日（火）13:15～16:15

会場：佐賀市文化会館 大会議室

対象：課長相当職以上もしくは昇進予定の方（性別不問）

定員：30名

２. 女性係長以上対象セミナー（全2回）

日時：

Day1：2025年10月30日（木）13:15～16:15

Day2：2025年11月28日（金）13:15～16:15

会場：佐賀市市民活動プラザ（白山）4階 大会議室

対象：係長以上またはその候補者の女性

定員：30名

３. 若手女性社員対象セミナー（全2回）

日時：

Day1：2025年11月21日（金）13:15～16:15

Day2：2026年1月9日（火）13:15～16:15

会場：佐賀県立男女共同参画センター アバンセ 第1・第2研修室

対象：入社2～5年目程度の若手女性社員

定員：30名

◆参加費

無料

◆申込方法

フォームよりお申し込みください

詳細・お申込みはこちら :https://psys.info/wp/?p=5805

◆参加条件

佐賀県内に勤務する方

所属する企業・団体が「女性の活躍推進佐賀県会議」に登録していること

※未登録の場合、登録手続き後に申込可能（登録には2～3日を要します）

プログラムの詳細やお申込みは、Webページからご確認ください。

案内チラシは以下からダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d126088-20-26a9b3115d443f87f083fafee5261d02.pdf

■お問合せ先

佐賀県女性活躍推進セミナー事務局

（株）サイズラーニング内

メール：seminar_saga@psys.info

TEL：092-791-5442（平日10:00～17:00）

■株式会社サイズラーニングについて

2005年の創業以来、「多様性と学習」をメインテーマとして、人と組織そして地域の価値創造を行うことを使命に、多様性と人的資本経営に関連するコンサルティング、人材開発、学習コンテンツ開発、調査、プロジェクト活動支援、関与者を巻き込むホールシステムアプローチによる組織開発、人的資本経営に関連する情報開示の支援を提供しています。

所在地：〒810-0051 福岡市中央区大濠公園2-35-9階

代表者：代表取締役 高見 真智子

設 立：2005年7月20日（創業2001年）

URL：https://psys.info/