社名を2026 年４月から「日本酸素株式会社」に変更

大陽日酸株式会社

日本酸素ホールディングスグループの日本産業ガス事業会社である大陽日酸株式会社（本社：

東京都品川区 代表取締役社長：永田 研二、以下「当社」）は、社名（商号）を現在の「大陽

日酸株式会社」から「日本酸素株式会社」へ、2026 年４月１日に変更します。

当社では2026 年４月１日から、2030 年のあるべき姿を目指して、新たな中期経営計画がス

タートします。創業120 年となる2030 年に向け、さらに産業ガス事業を進化させていく意志

を込めて新社名を「日本酸素株式会社」としました。今後も当社はあらゆる産業の発展と社会

課題の解決に向けて貢献し続けてまいります。

１．社名変更について

当社は1910 年の創業以来、日本の産業ガス業界におけるトップランナーとして、産業ガスの

普遍性と拡張性を軸に、主力製品や事業構造を変化させながら成長してきました。事業は国内

に留まらず、世界へと舞台を広げ、事業はグローバル化しました。2020 年には純粋持株会社に

よるグループ運営体制に移行し、日本酸素ホールディングス株式会社が発足しました。当社は

主に日本国内を中心とした事業会社となりましたが、グローバル展開の源流として、産業ガス

の原点「酸素」に立ち返り、親会社の日本酸素ホールディングスと名称を統一し、社名を「日

本酸素株式会社」に変更します。

当社にとって、「酸素」は原点でありシンボルです。“原点を、未来の起点に”成長し続ける、

その想いを込めた新社名です。

２．主要グループ会社の新社名（商号）について

当社の社名変更にともない、グループ会社のうち社名（商号）に大陽日酸を冠する各社は社

名変更の手続きを進めてまいります。

３．企業ロゴについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118246/table/11_1_f33673db043d0675bad18868d349cdf5.jpg?v=202509250356 ]

日本酸素ホールディングスグループでは、産業ガス事業におけるブランドロゴをグローバルで統一することにしており（2025 年８月29 日公表）(https://www.nipponsanso-hd.co.jp/news/detail.html?itemid=2418&dispmid=910&TabModule805=0)、当社は企業ロゴとして日本酸素ホールディングスのグローバル統一ロゴを使用します。