世界貿易センタービルディング本館へ本社移転

大陽日酸株式会社

日本酸素ホールディングス株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長 ＣＥＯ濱田 敏彦）および子会社の大陽日酸株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：永田 研二）は、現在建て替えプロジェクトが進む「世界貿易センタービルディング本館」へ本社を移転します。日本酸素ホールディングスグループは本社移転を機に、2030年に迎える創業120周年へ向けて、さらなる飛躍と発展を目指します。

１．本社移転の目的

世界貿易センタービルディング（完成予想図）[出典元 (株)世界貿易センタービルディング]

１.ウェルビーイングとワークライフバランスの向上

現本社は築後30年が経過しており、建物設備の老朽化が進んでいます。新本社は、最新の設備と快適なオフィス空間を備え、浜松町駅直結と利便性が高く、周辺には充実した商業施設もあります。ウェルビーイングとワークライフバランスの向上により、社員のエンゲージメントを高めていきます。

２.BCPへの対応強化

新オフィスビルは最新の耐震・防災性能を有しており、災害時の安全性や事業継続性（BCP機能）が向上します。社員がより安心して働ける環境づくりを推進し、社会的責任を果たしていきます。

３.ブランド力の向上

都心のランドマーク高層ビルへの移転を通じて、日本酸素ホールディングスグループの先進性やブランド価値を高め、国内外の多様な企業や人材との交流・連携を促進し、さらなるイノベーションの創出と優秀な人材の採用と定着を推進していきます。

２．移転の概要

移転先：東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング本館

移転時期：2027年12月（予定）