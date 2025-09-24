【開催報告】静かな熱戦が続いた2日間「ムアツ杯第57期女流アマ名人戦」が盛況のうちに終了いたしました

昭和西川株式会社

2025年9月20日（土）・21日（日）、全国各地から集まった女性アマチュア棋士が、真剣な表情で盤上に向き合った「ムアツ杯第57期女流アマ名人戦」が、公益社団法人日本将棋連盟主催、昭和西川株式会社特別協賛のもと、盛況のうちに終了いたしました。

名人戦クラス優勝者の大城千花さん

北は北海道から南は福岡まで、多彩な世代の参加者100名が挑戦し、それぞれが日頃の努力を示す場となりました。張り詰めた静けさの中に集中が宿る会場では、対局ごとに見ごたえのある場面が生まれ、多くの拍手とともに記憶に残る対局が続きました。

大会の最終日には、上位8名による緊迫した勝負が行われ、最終局で勝利を収めた大城 千花さんが優勝を飾りました。昭和西川からは、特別協賛品としてムアツマットレスと枕、入賞者の皆さまにもMuAtsuアイテムを贈呈いたしました。

表彰式では会場に大きな拍手が響き渡り、笑顔の中で大会は幕を閉じました。

改めまして、この度の挑戦者・関係者をはじめ将棋を支えて下さるすべての方々に、心から健闘を称えたいと思います。

【ムアツ杯第57期女流アマ名人戦大会概要】

開催日 ：2025年9月20日（土）・21日（日）ベスト8対局

【結果】

名人戦クラス 41名

優 勝 大城 千花（おおしろ ちか）

準優勝 上田 可奈子（うえだ かなこ）

第三位 川西 彩遥（かわにし あすみ）

第三位 渡邊 陽向子（わたなべ ひなこ）

Aクラス 24名

優 勝：黄 晟佳（こう せいか）

準優勝：正木 那奈（まさき なな）

第三位：矢口 十和子（やぐち とわこ）

Bクラス 17名

優 勝：浅田 百香（あさだ ももか）

準優勝：山下 和加子（やました わかこ）

第三位：正木 佑奈（まさき ゆうな）

Cクラス 18名

優 勝：坪倉 春子（つぼくら はるこ）

準優勝：山本 美穂子（やまもと みほこ）

第三位：川端 未琴（かわばた みこと）

主催 ：公益社団法人 日本将棋連盟

特別協賛：昭和西川株式会社／協賛 マイナビ出版・ホテル花月園・天童市／後援 報知新聞社

※大会の結果は日本将棋連盟の公式HPをあわせてご確認ください。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/