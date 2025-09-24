【開催報告】静かな熱戦が続いた2日間「ムアツ杯第57期女流アマ名人戦」が盛況のうちに終了いたしました

2025年9月20日（土）・21日（日）、全国各地から集まった女性アマチュア棋士が、真剣な表情で盤上に向き合った「ムアツ杯第57期女流アマ名人戦」が、公益社団法人日本将棋連盟主催、昭和西川株式会社特別協賛のもと、盛況のうちに終了いたしました。



名人戦クラス優勝者の大城千花さん

北は北海道から南は福岡まで、多彩な世代の参加者100名が挑戦し、それぞれが日頃の努力を示す場となりました。張り詰めた静けさの中に集中が宿る会場では、対局ごとに見ごたえのある場面が生まれ、多くの拍手とともに記憶に残る対局が続きました。




大会の最終日には、上位8名による緊迫した勝負が行われ、最終局で勝利を収めた大城 千花さんが優勝を飾りました。昭和西川からは、特別協賛品としてムアツマットレスと枕、入賞者の皆さまにもMuAtsuアイテムを贈呈いたしました。
表彰式では会場に大きな拍手が響き渡り、笑顔の中で大会は幕を閉じました。




改めまして、この度の挑戦者・関係者をはじめ将棋を支えて下さるすべての方々に、心から健闘を称えたいと思います。




【ムアツ杯第57期女流アマ名人戦大会概要】


開催日　：2025年9月20日（土）・21日（日）ベスト8対局




【結果】


名人戦クラス　41名


優　勝　大城　千花（おおしろ　ちか）


準優勝　上田　可奈子（うえだ　かなこ）


第三位　川西　彩遥（かわにし　あすみ）


第三位　渡邊　陽向子（わたなべ　ひなこ）




Aクラス　24名


優　勝：黄　　晟佳（こう　せいか）


準優勝：正木　那奈（まさき　なな）


第三位：矢口　十和子（やぐち　とわこ）



Bクラス　17名


優　勝：浅田　百香（あさだ　ももか）


準優勝：山下　和加子（やました　わかこ）


第三位：正木　佑奈（まさき　ゆうな）




Cクラス　18名


優　勝：坪倉　春子（つぼくら　はるこ）
準優勝：山本　美穂子（やまもと　みほこ）
第三位：川端　未琴（かわばた　みこと）



主催　：公益社団法人 日本将棋連盟


特別協賛：昭和西川株式会社／協賛　マイナビ出版・ホテル花月園・天童市／後援　報知新聞社


※大会の結果は日本将棋連盟の公式HPをあわせてご確認ください。




【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 惠


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/