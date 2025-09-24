【シントトロイデン】株式会社Timewitch様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Timewitch様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社Timewitch様は2024－2025シーズンからの継続となり、2シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【株式会社Timewitch様 コメント】

「Timewitchは、海外在住の日本人400名と提携し、時差を活用して、日系企業向けに『寝ている間に稼働する』アウトソーシングサービスを提供しています。私たちのミッションは、日本人が世界で活躍するためのハブとなり、結果として日本全体のグローバル化を推進することです。多くの日本人選手の海外進出を支援するSTVVの活動は、当社のミッションと強く共鳴しており、この度スポンサーとして関わることができることを大変嬉しく思います。今後もサポーターの皆様と共に応援してまいりますので、どうぞよろしくお願い致します」

■会社概要

社名：株式会社Timewitch

代表者：三浦 健之介/岡田 崇

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目10番15号 JPLビル1-2階

事業内容：時差を活用したSaas「Timewitch」の運営

公式サイト：https://timewitch.jp/page

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。