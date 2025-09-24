全国の会員事業者が選ぶ「スーパーデリバリー・アワード2025」第二弾の受賞企業を発表！

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳、以下 ラクーンコマース）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、商品力やサービス力など会員事業者から高評価を受けた出展企業に贈る「スーパーデリバリー・アワード2025（vol.2）」の受賞企業を発表しました。

■「スーパーデリバリー・アワード2025（vol.2）」特設ページ

https://www.superdelivery.com/p/contents/event/sd_award/2025_vol2.jsp



■開催概要

「スーパーデリバリー」は、国内メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。日本の事業者を対象とした国内版に加え、世界134か国への卸販売が可能な越境版も展開しています。アパレルや雑貨を中心に、家具、生活家電、食品など幅広いジャンルの商品が約199万点掲載されています。

このたび「スーパーデリバリー・アワード2025（vol.2）」を開催し、「スーパーデリバリー」の会員事業者による投票で受賞企業を選定いたしました。本アワードは、商品の売れ行きだけではない、出展企業や取り扱う商品の魅力、担当者の魅力などを発掘する目的で行われています。

- 投票期間：2025年8月20日（水）～2025年9月3日（水）- 投票数：1,979票- 投票対象者：スーパーデリバリーの会員事業者

■受賞企業紹介＜総合＞

【1位】ファッションメッセージ／レディースアパレル

【2位】ハリマ共和物産／生活雑貨

【3位】ウィンウィン／レディースアパレル

■受賞企業の特徴と会員事業者からの声

このたび、総合1位に選ばれたのは「ファッションメッセージ」です。ファッションメッセージはキャリア・ミセスをターゲットとしたお洋服を取り扱う企業です。ほどよくトレンドを取り入れながらもSサイズからLLサイズまで幅広いニーズに対応した商品が取り扱われています。日本橋馬喰町に卸店舗もあり、直営卸での接客も細やかであると同時に、スーパーデリバリーでの対応や気配りも素晴らしいことから多くの会員事業者の心を掴んでいます。投票いただいた会員事業者からは「店舗共にお世話になっていてまた通わせていただきます」「旬のデザインを低価格で提供してくれてとても助かります」といった声も多く、商品力だけではない魅力を持つ企業です。



総合2位に選ばれたのは「ハリマ共和物産」です。ハリマ共和物産は、洗剤・紙・トイレタリー商品・化粧品関連など日常消費財の卸売を行う専門企業です。国内のメーカー商品などの取り扱いが多く、1点から注文できます。そのため会員事業者の店頭販売用の商品としてだけでなく、備品や消耗品として活用される方もおり、「少量注文にご対応いただき、ありがとうございます」「毎回綺麗な状態で商品が届くので、安心して注文しています」といった感謝の声が集まりました。



総合3位に選ばれたのは「ウィンウィン」です。ウィンウィンはレディースファッションブランドを４つ展開するメーカー兼卸企業です。ゆったりとした着心地ながらトレンドを取り入れた商品を展開しており、セレクトショップを中心としたお店からの評価も高く「ディスプレイした瞬間に売れて驚きました。若見えするし、デザイン品質も良くお値段が値ごろでお客様に大変好評でした」「今までにないタイプで、これからもまめにチェックします」といったお声が寄せられました。

■受賞企業コメント

【総合1位】ファッションメッセージ

このたび「SDアワード2025 vol.2」におきまして「総合グランプリ1位」を受賞することができました。日頃よりご愛顧くださる皆さまのおかげであり、大変光栄に思っております。これからも皆さまのご期待にお応えできるよう、スタッフ一同一層の努力を続けてまいります。今後ともファッションメッセージをよろしくお願いいたします。



【総合2位】ハリマ共和物産

この度は名誉あるSDアワードを受賞することができ、大変うれしく思っています！このような素晴らしい賞をいただけましたのも、日ごろから支えてくださる会員の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。弊社は兵庫県姫路市で創業118年を迎える日用品の卸問屋です。これからも皆様のお役に立てるよう、より一層精進してまいります。

まだ弊社サービスを利用されたことがない方も、ぜひ一度お試しいただければと思います。これを機に、皆様と新たなご縁が広がることを願っております。今後ともハリマ共和物産をどうぞよろしくお願いいたします。



【総合3位】ウィンウィン

総合３位に選出いただき大変光栄でございます。弊社は「関わる全てのみなさまと一緒に笑顔になれる会社」を目指しております。ご提案する商品でお取引先様ひいてはお客様が少しでも笑顔になられる事を願っております。お取引先様より励ましのコメントを沢山頂戴し、嬉しい限りです。

スーパーデリバリーでは新参者でございますが、これからも喜んでいただける商品作りをしていきたいと思っております。本当に有難うございました。

今回のアワードは、商品力はもちろん、日常の接客対応に満足度の高い企業の受賞が目立ちました。「実店舗とオンラインでの仕入れ時の接客対応への満足度」「小ロットの対応など細やかな対応への感謝」など、取引を重ねていく中で会員事業者と出展企業の信頼の積み重ねを感じられる結果となりました。

■部門別 受賞企業一覧

＜ファッション部門＞

1位：Bou Jeloud（ブージュルード）

2位：セレクション

3位：ディープサンクス

＜家具インテリア部門＞

1位：クレエ

2位：マライカ

3位：志成販売

＜生活雑貨部門＞

1位：カネイシ

2位：ブライエンタープライズ

3位：おもちゃ箱

＜食品部門＞

1位：健康フーズ

2位：創健社

3位：カリス成城

＜什器・店舗資材部門＞

1位：サカベ

2位：東京堂

3位：Paddy's Market（パディス マーケット）

※画像は1位企業の商品

■参照

スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は約199万点。メーカーにとっては、地域を超えた47万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,200社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2025年7月末時点）

■会社概要

株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce(https://www.raccoon.ne.jp/commerce)

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

株式会社ラクーンホールディングス https://www.raccoon.ne.jp(https://www.raccoon.ne.jp)

代表者：代表取締役社長 小方 功

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：1995年9月

資本金：1,877,096千円（2025年7月末現在）

株式：東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031

■本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報 大久保

pr@raccoon.ne.jp

■サービスに関するお問合せ先

スーパーデリバリーサポートデスク

https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/help/help_form.jsp