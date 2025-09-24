TOKYO FM/JFN×コスモエネルギーグループ　コスモ アースコンシャス アクト「クリーン・キャンペーン in 市原」開催！賀来賢人によるトークイベントも実施！

株式会社エフエム東京

TOKYO FM 及び JFN（全国 FM 放送協議会）加盟 38 局と、コスモエネルギーグループは、パートナーシップを組んで、地球環境の保護と保全を呼びかける活動「コスモ アースコンシャス アクト」を展開しています。今年は10月19日(土)、千葉県市原市にて「クリーン・キャンペーン in 市原」の開催が決定いたしました。イベントのMCは、毎週金曜日放送中の『TOKYO TEPPAN FRIDAY supported by Ginza Sony Park』パーソナリティの中西哲生と、元TOKYO FMアナウンサーで、フリーアナウンサー・ナレーターとして活動している古賀涼子が務め、清掃活動のほか、TVCMでお馴染みの賀来賢人とのトークショー、市原市の特産が楽しめるマルシェ、ウミガメ移動教室など、環境について楽しく感じられるコンテンツが盛りだくさんです。詳細は特設サイトをご確認ください。

「コスモ アースコンシャス アクト」では、活動の一環として海や公園といった身近な場所での清掃を通じて、ポイ捨てや不法投棄ゴミ等、豊かな暮らしがもたらす負の側面と環境保全の大切さを理解し、より快適な未来へと繋げていくために「クリーン・キャンペーン」を実施してきました。また近年は、清掃活動だけでなく、地域の課題に寄り添い、解決を目指す様々な取り組みを行っています。今年は、10月19日(日)、「クリーン・キャンペーン in 市原」の開催が決定いたしました。「SDGｓ未来都市」に千葉県内で自治体としてはじめて選定された市原市の環境に対する取り組みや、コスモエネルギーホールディングスが推進するSAFについてなど、サーキュラーエコノミーについても触れることができるイベントとなっています。

今回のクリーン・キャンペーンでは市原市内での清掃活動に加え、過去にTOKYO FMの朝番組でコンビを組んでいた中西哲生と古賀涼子をMCに、TVCMでSAFを紹介する天ぷら屋「こすも亭」の店主を演じた賀来賢人を迎えての“トークショー、クイズ大会”といったステージイベントも開催。また、参加者の皆様向けにSAFの原料となる廃食用油（使用済みの食用油）の回収BOXを設置するほか、市原市地産地消協力店による“市原マルシェ”や、鴨川シーワールドによる“ウミガメ移動教室”も実施します。市原市の地元食材を使ったお昼ごはんも楽しむことができ、海や地域の恵みについても感じることができる内容になっています。

参加は専用ページ（https://tfm.co.jp/earth/tokyo/）より事前応募が必要です。

締め切りは10月12日（日）まで。ぜひ、ご参加ください。

【イベント概要】

■名称 : コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 市原

■イベントMC: 中西哲生、古賀涼子

■主催 : TOKYO FM

■協賛 : コスモエネルギーホールディングス株式会社

■参加費 ： 無料

■後援 ： 市原市

■開催日時 : 10月19日(日曜日）9時30分～13時30分（受付：9時～9時30分）

■開催場所 : 市原市内 ※当日の受付場所は当選メールにてお伝えします。

■清掃後イベント：賀来賢人トークショー、市原市の地産地消協力店によるマルシェ、ウミガメ移動教室

■お土産 ： オリジナルトートバッグなど

■雨天対応 ： 雨天決行

■応募方法 ： インターネット専用ページより事前申込（当日参加不可）

https://tfm.co.jp/earth/tokyo/

■募集定員 ： 200名（応募者多数の場合は抽選）

■応募締切 ： 10月12日(日曜日）