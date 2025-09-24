「シナリオプランニングの思考と技法」と題して、株式会社フューチャーネス 代表 兼 シナリオプランナー 木原 正樹氏によるセミナーを2025年10月23日(木)に開催!!

株式会社　新社会システム総合研究所

【VUCA・BANI時代の次なるビジネスチャンスを見極め方】


シナリオプランニングの思考と技法


～AIとエネルギーの将来シナリオを事例に～


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25470



[講　師]


株式会社フューチャーネス　代表　兼　シナリオプランナー


木原　正樹　氏



[日　時]


２０２５年１０月２３日（木）　午後４時～６時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


シナリオプランニングは、予測不可能な未来に備える未来洞察手法の一つ。民間企業での活用に半世紀以上の歴史を持ち、VUCAやBANIと呼ばれる、不確実性が高く見通しが効かない現代において、その重要性をさらに増しています。


本講演では、近年の技術進化により注目を集めるAI（人工知能）とエネルギーの未来に関するシナリオ作品を例に、シナリオプランニングの思考と技法についてプロのシナリオプランナーが解説します。



１．シナリオプランニング概論


　（A）将来は予測不可能？


　（B）なぜ将来予測は難しいのか


　（C）シナリオプランニングとは何か


　（D）シナリオプランニングの目的と用途


　（E）シナリオ作成方法


２．AIとエネルギーに関する最新のシナリオ作品


　（A）国際エネルギー機関（IEA）


　（B）英国シェル社（Shell plc）


　（C）IEAとShellの比較から分かるシナリオ思考と技法


３．弊社（株式会社フューチャーネス）ご紹介


４．質疑応答／名刺交換





