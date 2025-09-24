東京動物医療センター 全米動物病院協会（AAHA）認定のお知らせ

イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎）が経営する動物医療センターの東京動物医療センター（東京都杉並区松庵2-19-15）は、この度、全米動物病院協会（AAHA）の認定病院となりましたことをお知らせいたします。イオンペットが経営する動物病院おいて、AAHAの認定を受ける動物病院は、ダクタリ動物病院関西医療センターに続いて当院が2院目となります。

AAHA（American Animal Hospital Association ）とは、1933 年に設立されたアメリカ（およびカナダ）唯一の動物病院の認定機関です。（https://www.aaha.org/）認定にあたり、病院の医療や患者に対するケア、組織の運営管理に至るまで、20もの分野と900以上もの認定項目について、第三者の立場から書面・訪問方式で厳しい評価を行います。

この度、東京動物医療センターは、質の高い獣医療とホスピタリティの提供、スタッフ間や患者さまとの信頼性の高いコミュニケーション、精緻なカルテやマニュアルの運用といった健全な病院運営が評価され、AAHAの認定に至りました。

■東京動物医療センター センター長 木村 勇介（写真左）のコメント

東急動物医療センターは"All care"の精神で動物たちに真摯に向き合い、家族の一員であるペットたちに最良の獣医療とケアを提供してまいりました。この度、AAHAの認定をいただくことができ、大変光栄に存じます。認定が到達点ではなく、新たな出発点と捉え、今後もさらなる獣医療水準の向上に貢献してまいります。日中の一般診療から夜間診療、そして専門診療を提供するセンター病院として、患者さまや地域の動物病院に安心して頼っていただきたいです。

■東京動物医療センター

※2024年4月より、「杉並動物夜間救急医療センター」として夜間救急診療も行っています。

所在地：東京都杉並区松庵2丁目19-15

診療受付時間： 9:00～12:00、16:00～18:30（通常診療）、20:00～23:00（夜間診療）

WEBサイト：https://mc.aeonpet.com/tamc/

以上