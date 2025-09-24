MOLESKINEとMIYAKE DESIGN STUDIOによる、新たなデザインアイテム 「NOTE-A-NOTE」が誕生

モレスキン ジャパン株式会社

Moleskine Srl（所在：ミラノ・イタリア）はMIYAKE DESIGN STUDIOとともに、新たなデザインアイテム「NOTE-A-NOTE」 を2025年10月1日（水）より世界各地のモレスキンおよびISSEY MIYAKEの店舗にて発売いたします。本製品は両社によるクリエイティブ・パートナーシップの第一弾となります。

クリエイティビティを尊重する哲学に共鳴した両社は「紙に書き記す」という創造の源泉に改めて着目しました。デジタル化が進む現代においても、名刺に象徴されるように紙の文化は今もなお生活に深く根付き、人と人との出会いを深める大切な役割を果たしています。「NOTE-A-NOTE」はこの文化にインスパイアされ、カードケースとノートブックを一体化させました。出会いの場での第一印象を自分のスタイルで書き留められるようにデザインされた新しい発想のアイテムです。

本製品は手のひらに収まるコンパクトで洗練されたサイズで持ち運びに最適。8色展開で登場し、表紙にはISSEY MIYAKEロゴをシルバー箔で背面にはMOLESKINEロゴを型押しであしらい、表紙中央に刻まれた一本の型押しの線に沿って走るゴムバンドがミニマルな存在感を添えています。

ノートブックとしてだけでなく、マルチケースや簡易バインダーとしても自在に活用できます。内部には、両面に拡張ポケットを備え、各ポケットには約20枚の名刺やカードを収納可能。表面ポケットには、In case of lossやモレスキンのモノグラム、裏面のポケットには「NOTE-A-NOTE」のコンセプトがプリントされています。ジャバラ式の無地のページは、シンプルで余白を大切にし、思い出やアイデア、自由な発想や思考をひろげる場として、日常のあらゆるシーンに寄り添います。

「NOTE-A-NOTE」は、両ブランドのロゴが刻まれたスペシャルボックスに収められています。このボックスはパッケージ以上の存在であり、カードや記録の保管、使い終えたノートブックの収納にも活用できます。ノート使用後は、ゴムバンドをボックスの型押し部分に留めることで、ある期間の出会いをまとめたパーソナルアーカイブとして保管することができます。

現代的な感覚で仕上げられたこのアイテムは、MOLESKINEとMIYAKE DESIGN STUDIOの創造的対話を象徴する存在です。出会いのために、記すために、そして記憶するために生まれた新しいツール

「NOTE-A-NOTE」が、登場します。

『NOTE-A-NOTE』 by MOLESKINE and MIYAKE DESIGN STUDIO

価格：6,600円（税込）

サイズ：107mm × 71mm

カラー展開（上記画像左から順に）

・ブラック

・クールグレー

・マートルグリーン

・ブリリアントブルー

・スカーレットレッド

・アースブラウン

・カドミウムオレンジ

・ダンデライオンイエロー

※21_21 DESIGN SIGHTのギャラリーショップ21_21 NANJA MONJA（東京） 限定でセルリアンブルーも展開しています。

取り扱い店舗（日本）

■モレスキン原宿店

住所：〒150-0001東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿ハラカド 1F 「MOLESKINE」

電話番号：03-6427-2136

■モレスキン横浜店

住所：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-4 ジョイナス B1F「MOLESKINE」

電話番号：045-620-7380

■モレスキン神戸阪急店

住所：〒651-8511 神戸市中央区小野賀柄通8丁目1番8号 神戸阪急本館 7F 「MOLESKINE」

電話番号：078-200-7582

■モレスキン オンラインストア

https://www.moleskine.co.jp/

Moleskineについて

Moleskine(R)は２世紀の間、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイ及びブルース・チャトウィンなどの芸術家や思想家に愛されてきた伝説的ノートブックの相続人であり継承者です。今日のモレスキンは、様々な機能を持つノートブック、ダイアリー、バッグコレクションやデジタルツールなどを総括したライフスタイルブランドとして展開し、今を生きるクリエイティブで想像力に富んだプロフェッショナル達をサポートしています。創造性や想像力、思考力を育み、記憶をとどめるツールとして彼らの毎日と旅路をサポートすることで、やがて彼らの個性の一部になっていきます。

MIYAKE DESIGN STUDIOについて

1970年設立。ISSEY MIYAKEをはじめとする関連ブランドの商品開発およびディレクションを担っています。現代の人々が真に必要とするものづくりを追求することを使命として、衣服だけでなく他企業と共同開発契約を結び、幅広い分野での企画を推進しています。

