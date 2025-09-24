高効率「UVC-LED殺菌装置」を発売

岩崎電気株式会社

UVC-LED殺菌装置

岩崎電気は、水銀フリー社会の実現と環境負荷低減に貢献する新しい殺菌装置として、UVC-LED殺菌装置を2026年4月より販売開始いたします。

国際的に水銀使用を制限する「水俣条約」が発効される中、当社は従来の水銀ランプ技術を進化させ、環境対応型の光源開発を推進してまいりました。

本品は、薬剤を用いず紫外線のみで対象物を殺菌できる点が特長で、食品包材や医薬品容器などの表面殺菌に最適です。

新商品は、265nm波長のUVC-LEDを搭載し、ボトルキャップ(外径o30mm)を毎分900個処理可能。

さらに、枯草菌芽胞(NBRC3134/ATCC6633)を3log以上、99.9％以上不活化可能です。

水銀フリー、薬剤フリーで対象物を殺菌できます。

EB(電子線)システムのご紹介

当社はUVC-LEDに加え、EB(Electron Beam：電子線)システムも幅広く展開しています。

EBは電子を高エネルギーに加速し、フィルムや容器などの基材に照射することで、化学的・物理的な変化を瞬時に引き起こす技術です。

EB(電子線)システムEB滅菌の特長- 薬液を一切使用しないドライ処理- 常温で瞬時に殺菌・滅菌が可能- インラインで高速処理に対応し、省スペース化を実現- 過酸化水素などの薬剤や仕上げリンサーが不要で、大幅なランニングコスト削減

当社は40年以上にわたり、累計500台以上のEB装置を納入してきた世界有数のサプライヤーです。

安定性・低ランニングコスト・長期信頼性を兼ね備えた岩崎電気のEB技術は、食品・医薬品包装分野をはじめ、多様な産業で活用されています。

今後の展望

岩崎電気は、「光と環境技術」で社会課題の解決に取り組み、水銀フリー社会の実現と持続可能な産業発展に貢献してまいります。

なお、当商品は10月7日から東京ビッグサイトで開催される「JAPAN PACK 2025 日本包装産業展」にて展示、紹介いたします。

関連情報

殺菌・滅菌(紫外線殺菌・電子線滅菌)(https://www.iwasaki.co.jp/optics/sterilization/)