三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、経済産業省（担当：イノベーション・環境局GXグループ 地球環境対策室）からの受託事業として、「令和7年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（JCM実現可能性調査業務）」を実施しております。その一環として、「JCM実現可能性調査」の実施者について、2次公募を実施いたしました。（公募期間：2025年7月14日（月）～2025年8月15日（金））

厳正なる審査を行った結果、以下の事業者の提案について採択することを決定しましたので、お知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20489/table/155_1_d1fc6206b386728bff761fdb6a60bd77.jpg?v=202509250327 ]