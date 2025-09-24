WiseTech Global社のCargoWiseサービスパートナー認定を取得 ～日本の国際フォワーディング事業者向け導入支援サービスを提供～

阪神電気鉄道株式会社

アイテック阪急阪神株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：水本 好信）は、2025年6月にWiseTech Global Ltd.（本社：オーストラリア、以下「WiseTech社」）が提供するフォワーディングシステム「CargoWise」※1のサービスパートナー認定を取得しました。

今回のサービスパートナー認定取得は、当社がCargoWiseに関する高度な知識と技術力、そして日本のフォワーディング業務に対する深い理解を有していることの一つの証であり、これにより、日本の国際フォワーディング事業者の皆様に、より安心してCargoWiseを導入いただけることとなります。

近年、国際物流業界では、業務効率化やグローバル展開に対応するため、各国で個別に最適化されたフォワーディングシステムから、CargoWiseをはじめとするグローバル標準のフォワーディングシステムへ移行するニーズが高まっています。

当社は、長年にわたり国際フォワーディングシステムの保守運用に携わっており、その中で培ってきた豊富なノウハウと、大手フォワーディング企業におけるCargoWise導入案件への参画経験を活かし、新たにCargoWiseを導入する国際フォワーディング事業者の皆さまに最適な支援サービス※2を提供いたします。

※1 CargoWiseとは

WiseTech 社は、物流、国際貿易、サプライチェーン業界向けにソフトウェアソリューションを提供する世界有数の開発企業です。同社の主力製品であるCargoWiseは、多数のユーザー、機能、拠点、国にまたがって単一のデータベース上で複雑な物流取引を実行し、業務を管理できる高度に統合されたグローバルソフトウェアプラットフォームです。30言語に対応し、複数通貨で運用されるCargoWiseは、物流サービスプロバイダーに対し、高い生産性、豊富な機能、包括的な統合、深いコンプライアンス機能、そして真にグローバルな展開力を提供し、より効率的かつ収益性の高いビジネス運営を支援します。

※2 サービス概要

フォワーディング事業者顧客の現状分析、要件定義、CargoWise導入、運用トレーニング、保守サポートなど

■詳細情報

当社の国際フォワーディング事業者向け導入支援サービスの詳細は、下記のサイトをご参照ください。https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/product/industry-dx/kokusai-fw.html

■会社概要

商号：アイテック阪急阪神株式会社

本社所在地：大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル

代表者：代表取締役社長 水本 好信

設立：1987年7月

事業内容：

交通システム・エンタープライズソリューション・インターネットソリューション・医療システム・スマートビルシステム・地域BWA・あんしんサービス・ネットワークインフラソリューション・システム開発受託・コールセンター

URL： https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/

アイテック阪急阪神株式会社 https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/b53152eb25f1dc9fb9aeedab9833874dd87db0f0.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1