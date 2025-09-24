セゾン資産形成の達人ファンド　純資産総額4,000億円達成！

セゾン投信株式会社

セゾン投信株式会社（代表取締役社長：園部鷹博、本社：東京都豊島区、以下 「当社」）は2025年９月22日に「セゾン資産形成の達人ファンド」の純資産総額が 4,000億円に到達したことをご報告いたします。

2007年3月に運用を始めた当ファンドは、長期資産形成を目的とした運用を実践し、順調に残高を 積み上げてまいりました。国際分散型アクティブファンドとして、R&Iファンド大賞を12年連続受賞、LSEGリッパ―・ファンド・アワード・ジャパンを11年連続受賞するなど、第三者評価機関からも継続して高い評価をいただいております。幅広いお客さまからご支持いただき、心より感謝申し上げます。

当社はこれからもお客さまの資産形成に貢献できるファンドを真摯に運用し、お客さまの生涯投資をサポートしてまいります。

セゾン資産形成の達人ファンドはこちら

https://www.saison-am.co.jp/fund/master/

投資信託のリスク・費用・使用しているロゴ等はこちら： https://www.saison-am.co.jp/attention/

ご留意事項

当資料は情報提供を目的としてセゾン投信株式会社によって作成された資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の価額を下回ることもあります。また、投資信託は銘柄ごとに設定された信託報酬等の費用がかかります。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されております。お申込にあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

商号：セゾン投信株式会社（設定・運用・販売を行います） 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第349号 加入協会：一般社団法人 投資信託協会

【本件に関するお問合せ】

セゾン投信お客さま窓口 03-3988-8668

（平日9:00～17:00）