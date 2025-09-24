前田智徳のYouTubeチャンネルにて川上憲伸氏との真剣ゴルフ対決が開始！直筆サイン入りプレゼントも実施。

株式会社Tachyon動画サムネイル

9/15 (月) に突然の告知動画と共に開設されたYouTubeチャンネル「前田智徳 ゴルフも本気です。」

広島東洋カープにて通算2119安打を打ち、「孤高の天才」とも称される前田智徳によるゴルフチャンネルだ。

チャンネル: 前田智徳、ゴルフも本気です。(https://www.youtube.com/@Tomonori_Maeda_Golf)

予告動画 【ご報告】前田智徳、YouTube始めました。(https://www.youtube.com/watch?v=3eZf1pA4y28)

チャンネルではメイン企画として「負けたら企画終了」と謳う「MAEDA CHAMPIONSHIP」が語られており、その第一弾が9/20 (土)に公開された。

MAEDA CHAMPIONSHIPとは

・前田智徳とゲストの1対1の9Hストローク対決

・男性はフルバック 女性はレギュラーティを使用

・OKぱっと無しの完全ホールアウト制

・9H終了時点で前田智徳が負けた場合、その場で企画終了

と説明されている。

初回の対戦相手は、中日ドラゴンズのエースとして代名詞であるカットボールを武器に一時代を築いた川上憲伸氏だ。

動画内では、「現役時代とのギャップがある」と言われる前田/川上の和気藹々としたゴルフもありつつ、プロ顔負けのハイレベルなゴルフ対決か繰り広げられている。

【ゴルフ対決】日本最難関ゴルフコースで元プロ野球選手がスーパーショットを連発... MAEDA CHAMPIONSHIP 第1弾開幕！(https://www.youtube.com/watch?v=Sc7Pyia-vug)

今後は野球界のみならず、芸能界やアスリートなど、各界のトッププレイヤーを招いての9H真剣勝負

を「負けるまで」行うと宣言されている。

また、UNDER ARMOUR(株式会社ドーム https://www.domecorp.com/)様がスポンサーとなり、「UNDER ARMOUR 前田智徳 川上憲伸 両者の直筆サイン入りゴルフバック」を抽選で1名様にプレゼントする企画も実施中。

応募方法は

・川上憲伸 カットボールチャンネル(https://www.youtube.com/@KenshinCutterChannel)

・前田智徳、ゴルフも本気です。(https://www.youtube.com/@Tomonori_Maeda_Golf)

をチャンネル登録の上

第一弾の動画の概要欄にある応募フォームを記載することで応募完了となる。

動画URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sc7Pyia-vug

川上憲伸 カットボールチャンネルでも、ゴルフ対決後の対談動画が公開。カットボールチャンネルでは、野球にまつわる時事トークや注目選手といったコンテンツを見ることができる。

【舞台裏】前田「○○しないと使ってもらえない」パワハラ蔓延!?広島の上下関係!! 中日と広島が抱える球団事情「なぜここまで似ているの?」(https://www.youtube.com/watch?v=alI7U0O7c4E)

「MAEDA CHAMPIONSHIP」では挑戦者も募集中だ。

当チャンネルに関するお問い合わせは下記。

▪️当チャンネルへの問い合わせについて

株式会社Tachyon 広報 前田

Mail: info@tachyon-inc.co.jp

電話番号: 080-7854-7831