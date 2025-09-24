2026-2027年 東京ディズニーリゾート（R）・アンバサダー（候補）決定

株式会社オリエンタルランド

本日、「2026 -2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー（候補）」が、亀田 真吾（カメダ シンゴ）と濱中 ひかる（ハマナカ ヒカル）の2名に決定しましたので、お知らせいたします。

この2名は、120名を超える応募者の中から数ヶ月にわたる選考を経て、東京ディズニーリゾートのキャストを代表する親善大使である「2026 -2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー（候補）」に選ばれました。

亀田 真吾と濱中 ひかるの2名は、2026年1月1日から2027年12月31日までの2年間、広報活動、親善活動、福祉活動などの活動を通して、全国の方々に東京ディズニーリゾートのたくさんの夢をお届けする東京ディズニーリゾート・アンバサダーの役割を担います。

≪東京ディズニーリゾート・アンバサダー≫

東京ディズニーリゾートのキャストを代表する親善大使として、テレビなどへの出演を通した広報活動や親善活動、福祉活動などを通して、東京ディズニーリゾートの夢をお届けする役割を担います。

プロフィール[表: https://prtimes.jp/data/corp/119340/table/109_1_75e9b5c321dcaa65c38f33680cdbd3eb.jpg?v=202509250257 ]亀田 真吾（カメダ シンゴ）濱中 ひかる（ハマナカ ヒカル）

