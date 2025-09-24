シティクリエイションホールディングス、2025年度MVP社員に贈るドジャース観戦ツアー開催

株式会社シティクリエイションホールディングス

株式会社シティクリエイションホールディングス（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：高鍬 仁一、以下「当社」）は、2025年8月下旬、2025年度に優秀な成績を収めた年間MVP社員を対象に、ロサンゼルス・ドジャースを応援するメジャーリーグベースボール（MLB）観戦ツアーを実施いたしました。

世界最高峰のプレーから学ぶ挑戦の精神

当社では、社員の更なる成長と挑戦意欲の向上を目的として、年間MVP社員を対象とした海外プロスポーツ観戦ツアーを昨年から継続的に実施しています。

日本人メジャーリーガーの世界最高レベルでの活躍を間近で体感することで、参加社員は挑戦する姿勢やプロフェッショナルとしての心構えを学び、日々の業務や自身のキャリア形成に活かすことが期待できます。また、この観戦体験は、グローバルな視野を広げ、国際的なビジネス感覚を養う貴重な機会として位置づけられています。

海外プロスポーツとの戦略的パートナーシップによる企業価値向上

当社では、海外プロスポーツチームの広告・スポンサーを通じた、企業ブランド価値の向上とビジネス機会の創出を推進しています。

現在、以下の取り組みを積極的に展開中です。

ロサンゼルス・ドジャース：バックネット裏広告掲出による日本企業のブランド露出支援

シント＝トロイデンVV（ベルギー1部リーグ）：スポンサー提携のご案内

以下のようなメリットが期待できます。

- グローバル市場での知名度・ブランド価値向上- 優秀な国際人材・若年層人材の採用競争力強化- 社内の結束力強化とインナーブランディング効果- 新規事業・海外展開の機会創出- ステークホルダーとの関係性強化

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



＜ スポンサー等提携に関するお問い合わせ ＞

株式会社シティクリエイションホールディングス

担当者：山田

メールアドレス：k-yamada@deita.co.jp

今後の展開

今回のドジャース観戦ツアーは、MVP社員への感謝の気持ちを形にした特別な体験であり、当社が重視するインナーブランディング戦略の中核をなす取り組みです。同時に、海外プロスポーツ界でのスポンサーシップ活動を通じて、日本企業の持続的な成長と国際競争力向上に貢献してまいります。

会社概要

会社名(商号): 株式会社シティクリエイションホールディングス

代表者: 代表取締役社長 高鍬 仁一

所在地: 東京都板橋区中丸町11-2 ワコーレ要町ビル8F

事業内容: 子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

URL: http://c-creation.co.jp/