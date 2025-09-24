ベーシック、9/30（火）12時より営業DX Vol.1「失注から再商談へ！営業部長が知るべき『見込み顧客育成術』で商談創出6倍を実現する方法」を開催

株式会社ベーシック

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山勝）は、9/30（火）12時よりBtoB企業での営業部門責任者や担当者に向けたセミナー「失注から再商談へ！営業部長が知るべき『見込み顧客育成術』で商談創出6倍を実現する方法」を開催いたします。

■セミナー概要

失注から再商談へ！営業部長が知るべき

『見込み顧客育成術』で商談創出6倍を実現する方法

失注案件を宝の山に変える！営業部長必見の見込み顧客育成術

「一度断られた顧客にどうアプローチすればいいかわからない」「営業メンバーの成果にばらつきがある」そんな悩みを抱えていませんか？

一般的には「新規顧客獲得には既存顧客維持の約5倍のコストがかかる（1:5の法則）」とされています。適切な見込み顧客育成術を身につけることで、コストを抑えつつ失注顧客からの再商談創出を6倍以上に向上させた事例も存在します。本セミナーでは、成功企業の実践事例をもとに、体系的な営業改革の手法をお伝えします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/629_1_4d5d1c42854cdb24b290b6798e356ee9.jpg?v=202509250257 ]

■登壇者

疋田 和可奈 氏

株式会社RevComm

Inside Sales Manager

これまで、SIerからスタートアップ、外資系企業にてマーケティング、インサイドセールス、カスタマーサクセスなど幅広い経験を積む。近年はインサイドセールスマネージャーとして、実践的かつ戦略的なアプローチで成果を追求している。

2024年12月にRevComm入社し、現在はインサイドセールスの責任者を務める。

青池 優樹 氏

DXO株式会社

マーケティング部 リーダー

ECサイト、Webメディア運営会社を経て、2022年にDXO株式会社へ入社。

介護業界向けWebメディアの運営に携わり、SEO集客・UI/UX改善・ホワイトペーパーによるリード獲得等の一気通貫した施策設計を実施。現在は見込みの高い商談を自動で生み出すオートセールスツール「セールスフォワード」においてマーケティング部門の指揮を取る。

林 侑平

株式会社ベーシック

ferretマーケティング部 部長

Web専業広告代理店にてBtoB営業と運用経験を経て、2011年、ベーシック入社。比較メディアのBtoB営業・EC事業の事業責任者を務める。

SaaSプロダクトの事業推進に役割変更した後、カスタマーサクセス部門の立ち上げ・セールス部門の責任者・パートナーサクセス推進室の立ち上げをなど様々なPJを立ち上げ、現在はマーケティング部統括に就任。傍ら年間50本以上のセミナー登壇も行う。

■セミナーページURL

■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret One運営事務局

TEL：03-6689-8915 Email ：fo_info@basicinc.jp

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、

ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業