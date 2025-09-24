新規事業の営業組織の立ち上げ方とは？東急とEmpowerXが合同ウェビナーを開催

株式会社EmpowerX

クライアントの事業成長に営業支援で伴走する株式会社EmpowerX（本社：東京都品川区、代表取締役：大野 将也）は、東急株式会社の新規事業「ツギツギ」の立ち上げをテーマにした対談ウェビナーを2025年10月7日(水)、10月14日(水)に開催することをお知らせします。

■概要

本ウェビナーでは、東急社の新規事業「ツギツギ」の事業責任者である幡場 喬二氏をゲストに迎え、EmpowerXの執行役員 名生との対談形式で、新規事業の営業組織立ち上げにおけるリアルな道のりを解説します。

立ち上げ当初は、専任の営業チームを持たず、営業に関する知見がない状態から、東急社がいかにして新規事業を軌道に乗せ、初年度で黒字を達成したのか。その成功の裏側にある戦略やEmpowerXの営業支援が果たした役割について、具体的な事例を交えながら深掘りしていきます。

＜こんな方におすすめ＞

専任営業リソースを持たず、営業・マーケティングを兼務している方

認知度ゼロの状態から市場開拓を任されている方

「どうやって顧客開拓を始めるか」に悩んでいる方

■ウェビナー詳細

- 日時： 2025年10月7日（火）13:00～14:00

2025年10月14日（火）13:00～14:00

■登壇者プロフィール

- 形式： オンライン- お申し込みはこちらからhttps://empowerx.co.jp/seminar/tokyuwebiner

東急株式会社

幡場 喬二氏

東急株式会社に入社後、主に渋谷エリアの不動産開発事業に従事。2021年に東急内の社内ベンチャー制度を活用し「ツギツギ」を社を立上げ。以降、統括責任者として事業推進・管理を担当。事業化初年度で黒字を達成。現在、個人会員25万人、法人会員100社を突破。

株式会社EmpowerX

執行役員

名生 和史

■EmpowerX 会社概要

株式会社EmpowerXは「世の中をEmpowermentする」をミッションに掲げ、クライアントの事業成長に営業支援で伴走する営業支援企業です。営業現場で培われた専門性と事業全体を俯瞰し成功へ導く戦略構築力を強みに、売上に直結する質の高い商談機会を創出・拡大しています。戦略策定から現場での実行までをハンズオンで支援し、クライアント企業の事業成長を実現しています。

会社名：株式会社EmpowerX

代表者：代表取締役 大野将也

所在地：東京都品川区東五反田2丁目9-5 サウスウィング東五反田4階

設立：2022年11月

URL：https://empowerx.co.jp/