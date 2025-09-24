nishikawaの品質を体感できる体験型店舗 nishikawaショップ 天満屋福山店が9月24日（水） に オープン！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区日本橋 代表取締役：菅野達志、以下nishikawa）は、このたび、天満屋福山店にnishikawaショップをオープンいたしました。

販売店URL https://www.nishikawa1566.com/shops/hiroshima/100479/

『nishikawaショップ』は、コンディショニング・マットレス［エアー］や、快眠寝具トータルブランド「&Free（アンドフリー）」、後頭部から首にかけてのラインを細かく測定してつくる「オーダーまくら」など、睡眠ソルーションを提案するnishikawaの人気アイテムが揃う充実の商品ラインナップです。また、お客様の全身を撮影し、個々の体型に合った寝具を導き出す寝具測定アプリ「ピマピッタ」や、オーダーまくらやマットレスのフィッティングに必要な体型の計測に用いる最新測定機器も充実。導き出した結果をもとに、睡眠や寝具にまつわる専門知識を持つスタッフが、お客様一人ひとりに合った商品をご提案いたします。

nishikawaは、1566年、初代・仁右衛門が近江八幡で蚊帳・生活用品販売業として創業。1887年よりふとんの販売を開始しました。1984年に日本睡眠科学研究所を設立、美容・アンチエイジング・脳科学など多様な専門家と共に、良質な睡眠がどのような影響を及ぼすか解明を進め、人それぞれ異なる“明日への期待”に応える商品やサービスを提供しています。最新の技術を取り入れながら良質な睡眠をベースとして健康を支える「睡眠ソルーション」を提供しています。

nishikawaショップ 天満屋福山店 新店舗 概要

■ オープン日： 2025年9月24日（水）10：00～

■ 場 所： 広島県福山市元町1-1 6階

■ 営 業 時 間： 10：00～19：00

■ 店 舗 面 積： 約40坪

［主な取り扱いブランド / サービス］

コンディショニング・マットレス［エアー］

［エアー］は、多くのトップアスリートも愛用する、最新の睡眠科学を取り入れた寝具ブランド。より良いパフォーマンスを発揮するために、睡眠時の体圧分散、寝姿勢保持の機能を高めることで、快適な眠りへ導きます。

【［エアー］ブランドサイト】https://www.airsleep.jp/

nishikawaのオーダーまくら

3層構造からなり、最大14カ所の高さ調整ポイントを設け、お客様一人ひとりに合わせてフィッティングを行ってきめ細かく高さ調節します。まくらの素材は全9種類から、お好みの感触が選べます。

【オーダーまくら サイト】 https://www.nishikawa1566.com/contents/ordermade_pillow/

デジタル計測

nishikawaの最新技術による寝具測定ツールで、お客様一人ひとりに合った寝具をご提案します。タブレット端末の寝具測定アプリ「ピマピッタ」では、非接触でお客様の全身を測定し、一人ひとりの体型にあったマットレス、オーダーまくらをトータルで提案します。