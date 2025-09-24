「アイスはソースのついでです。」 フロリダサンデーがまさかの内部分裂！ ソースがアイスから独立宣言！？ 「フロリダサンデー(ブルーベリー・チョコレート)ソースの逆襲パッケージ」

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社(本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太)は、「フロリダサンデー(ブルーベリー・チョコレート)ソースの逆襲パッケージ」を数量限定で2025年10月より順次全国発売いたします。

「フロリダサンデー」は、1980年代に販売していた商品を2020年に復活し、2025年に6年目を迎えます。

たっぷり入ったソースとミルクアイスが特徴のサンデーアイスで、ミルクアイスを最後まで楽しめるように、天面と側面で2種類のオリジナルソースを使用しています。

今回は「ソースを最後まで味わえる」という特徴をより皆さまに楽しんでいただく企画として、いつもトッピング扱いされがちなソースがアイスに謀反を起こす「ソースの逆襲キャンペーン」を実施します。アイスとソースが対立し「ソースが主役の座を奪う」というストーリーを通じて、フロリダサンデーのこだわりソースの魅力を発信します。ソースがHPをジャックした特設サイトを公開するほか、店頭ではソースがフロリダサンデーのパッケージをジャックした「ソースの逆襲パッケージ」を展開します。また購入者様には抽選でソースの逆襲グッズが当たるキャンペーンも実施します。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

■フロリダサンデー ブルーベリー ソースの逆襲パッケージ

希望小売価格：238円（税込）

種類別：ラクトアイス

容量：210ml

エネルギー：256kcal

発売日：2025年10月～順次

※なくなり次第終了となります

発売エリア：全国

■フロリダサンデー チョコレート ソースの逆襲パッケージ

希望小売価格：238円（税込）

種類別：ラクトアイス

容量：210ml

エネルギー：294kcal

発売日：2025年10月～順次

※なくなり次第終了となります

発売エリア：全国

特設サイト：https://www.akagi.com/brand/florida-sundae

ソースの声明文ソースの逆襲キャンペーン 概要

フロリダサンデー（チョコレート・ブルーベリー）購入者を対象とし、まるでソースが侵食したようなデザインの「ソースの逆襲モバイルバッテリー」と、選べるデジタルギフト1,000円分をそれぞれ263（フロサン）名へプレゼント。応募締切は第一回2025年11月30日（日）、第二回2026年4月30日（木）となりますのでぜひ、ご応募ください。

特設サイト情報

ソースの逆襲キャンペーンに伴い、2025年9月24日（水）よりソースがフロリダサンデーのHPを乗っ取った特設サイトを公開いたします。ソースが逆襲に至った経緯について語る声明文や、ソースがメインであることを主張するソースの逆襲広告を掲載。長きに渡りアイスの引き立て役として陰に隠れてきたソースの溢れ出る想いをぜひご覧ください！

●特設サイト

●ソースの逆襲広告（画像は一例です）

マストバイキャンペーン情報

＜応募締切＞

第一弾：2025年11月30日（日）23時59分まで

第二弾：2026年4月30日（木）23時59分まで

＜対象商品＞

フロリダサンデー全品（パッケージが異なる商品も対象）

＜応募方法＞

対象商品を2個購入したレシートをキャンペーンサイトよりアップロードして応募完了

レシート対象期間：2025年9月1日（月）～2026年4月30日（木）

＜当選人数＞

A賞：263（フロサン）名

B賞：263（フロサン）名

＜賞品＞

A賞：スマホをジャック!?ソースの逆襲モバイルバッテリー

B賞：選べるデジタルギフト1,000円分

詳細は、キャンペーンサイトにてご確認いただけます。

URL：https://akagi.campaigns.jp/lp/florida2025autumn

SNSキャンペーン情報

ソースの逆襲を記念する、Xによるフォロー＆ソースへの応援メッセージを引用リポストでフロリダサンデー(ブルーベリー・チョコレート)が当たるキャンペーンも実施いたします。29名(26(フロ)+3(サン)）名様限定となりますので、ぜひご応募ください。

■「＃ソースへの応援メッセージ募集」キャンペーン

＜応募期間＞

2025年10月1日(水) 10:00 ～ 2025年10月15日(水)23:59まで

＜応募方法＞

X（旧Twitter）からの応募

赤城乳業【公式】(@akagi_cp)をフォローしていただいた上で、「ソースへの応援メッセージ」をコメントして引用リポストしてください。

＜当選人数＞

29名(26(フロ)+3（サン）)名様

＜賞品＞

フロリダサンデー6個詰め合わせ(ブルーベリー3個+チョコレート3個セット)