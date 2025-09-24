「アイスはソースのついでです。」 フロリダサンデーがまさかの内部分裂！ ソースがアイスから独立宣言！？ 「フロリダサンデー(ブルーベリー・チョコレート)ソースの逆襲パッケージ」
赤城乳業株式会社(本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太)は、「フロリダサンデー(ブルーベリー・チョコレート)ソースの逆襲パッケージ」を数量限定で2025年10月より順次全国発売いたします。
「フロリダサンデー」は、1980年代に販売していた商品を2020年に復活し、2025年に6年目を迎えます。
たっぷり入ったソースとミルクアイスが特徴のサンデーアイスで、ミルクアイスを最後まで楽しめるように、天面と側面で2種類のオリジナルソースを使用しています。
今回は「ソースを最後まで味わえる」という特徴をより皆さまに楽しんでいただく企画として、いつもトッピング扱いされがちなソースがアイスに謀反を起こす「ソースの逆襲キャンペーン」を実施します。アイスとソースが対立し「ソースが主役の座を奪う」というストーリーを通じて、フロリダサンデーのこだわりソースの魅力を発信します。ソースがHPをジャックした特設サイトを公開するほか、店頭ではソースがフロリダサンデーのパッケージをジャックした「ソースの逆襲パッケージ」を展開します。また購入者様には抽選でソースの逆襲グッズが当たるキャンペーンも実施します。
赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。
■フロリダサンデー ブルーベリー ソースの逆襲パッケージ
希望小売価格：238円（税込）
種類別：ラクトアイス
容量：210ml
エネルギー：256kcal
発売日：2025年10月～順次
※なくなり次第終了となります
発売エリア：全国
■フロリダサンデー チョコレート ソースの逆襲パッケージ
希望小売価格：238円（税込）
種類別：ラクトアイス
容量：210ml
エネルギー：294kcal
発売日：2025年10月～順次
※なくなり次第終了となります
発売エリア：全国
特設サイト：https://www.akagi.com/brand/florida-sundae
ソースの声明文
ソースの逆襲キャンペーン 概要
フロリダサンデー（チョコレート・ブルーベリー）購入者を対象とし、まるでソースが侵食したようなデザインの「ソースの逆襲モバイルバッテリー」と、選べるデジタルギフト1,000円分をそれぞれ263（フロサン）名へプレゼント。応募締切は第一回2025年11月30日（日）、第二回2026年4月30日（木）となりますのでぜひ、ご応募ください。
特設サイト情報
ソースの逆襲キャンペーンに伴い、2025年9月24日（水）よりソースがフロリダサンデーのHPを乗っ取った特設サイトを公開いたします。ソースが逆襲に至った経緯について語る声明文や、ソースがメインであることを主張するソースの逆襲広告を掲載。長きに渡りアイスの引き立て役として陰に隠れてきたソースの溢れ出る想いをぜひご覧ください！
●特設サイト
●ソースの逆襲広告（画像は一例です）
マストバイキャンペーン情報
＜応募締切＞
第一弾：2025年11月30日（日）23時59分まで
第二弾：2026年4月30日（木）23時59分まで
＜対象商品＞
フロリダサンデー全品（パッケージが異なる商品も対象）
＜応募方法＞
対象商品を2個購入したレシートをキャンペーンサイトよりアップロードして応募完了
レシート対象期間：2025年9月1日（月）～2026年4月30日（木）
＜当選人数＞
A賞：263（フロサン）名
B賞：263（フロサン）名
＜賞品＞
A賞：スマホをジャック!?ソースの逆襲モバイルバッテリー
B賞：選べるデジタルギフト1,000円分
詳細は、キャンペーンサイトにてご確認いただけます。
URL：https://akagi.campaigns.jp/lp/florida2025autumn
SNSキャンペーン情報
ソースの逆襲を記念する、Xによるフォロー＆ソースへの応援メッセージを引用リポストでフロリダサンデー(ブルーベリー・チョコレート)が当たるキャンペーンも実施いたします。29名(26(フロ)+3(サン)）名様限定となりますので、ぜひご応募ください。
■「＃ソースへの応援メッセージ募集」キャンペーン
＜応募期間＞
2025年10月1日(水) 10:00 ～ 2025年10月15日(水)23:59まで
＜応募方法＞
X（旧Twitter）からの応募
赤城乳業【公式】(@akagi_cp)をフォローしていただいた上で、「ソースへの応援メッセージ」をコメントして引用リポストしてください。
＜当選人数＞
29名(26(フロ)+3（サン）)名様
＜賞品＞
フロリダサンデー6個詰め合わせ(ブルーベリー3個+チョコレート3個セット)