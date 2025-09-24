「ふじのくにセルロース循環経済国際展示会」を開催

静岡県

県では、脱炭素社会や循環経済を実現する素材として注目されるＣＮＦ（セルロースナノファイバー）等のセルロース素材の社会実装に向け、ふじのくにＣＮＦプロジェクトを推進しています。

この度、この取組の一環として、「植物素材」と「循環経済」をテーマとした128の企業・団体が出展する日本最大級の国際展示会を開催します。

日 時 令和７年10月16日(木)13時00分～16時00分

17日(金) ９時00分～15時00分

会 場 ふじさんめっせ大展示場（富士市柳島189-8）

内 容 １.企業・団体ブース（過去最多128社・団体が出展）

２. 植物素材を活用した陸・海・空のモビリティ展示

・ コンセプトカーしずおかもくまる［静岡県・静岡大学・トヨタ車体(株)］

・ マリンジェット［ヤマハ発動機(株)］

・ ドローン［ソライズパートナーズ(株)］

ほか約10台のモビリティを展示予定

３. 大阪・関西万博の「セルロースの機能性体験コーナー」を再現展示

・ (株)シャンソン化粧品のハンドクリーム（塗り心地を体験）

・ 利昌工業(株)のナノセルロースパイプ（固さを体験） ほか

４. 企業プレゼンテーション（36社・団体が登壇）

５. 個別商談コーナー