【TGC 北九州 2025】小林由依、茅島みずき出演決定！さらに、『Cupid』が世界的バイラルヒット！全米ツアー全公演ソールドアウトの快挙も成し遂げたFIFTY FIFTYがTGC初登場！

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）を開催します。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■大注目の超豪華出演者追加発表！

写真左から：（上段）【ゲストモデル】茅島みずき、小林由依、松本麗世、村瀬紗英 ※50音順 【ゲスト】のせりん （下段）【メインアーティスト】FIFTY FIFTY 【オープニングアクト】KAWAII LAB. SOUTH

ゲストモデルに、欅坂46の一期生として2015年に活動を開始し、約8年半に渡りグループを牽引。昨年2024年2月に櫻坂46を卒業後、今後の活動がベールに包まれる中、今年2025年5月にソロプロジェクト・yousti（ユースティー）の始動を発表し、先月8月27日（水）にリリースされた1st mini Album 『yousti』でソロデビューを果たした小林由依が決定しました！さらに、ドラマ『霧尾ファンクラブ』・『エリカ』の2作品連続で主演・主題歌を務め、同時にアーティストデビューも果たした俳優で、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つ茅島みずき、『仮面ライダーガッチャード』でヒロイン役を演じ話題を集め、2025年3月に放送されたドラマ『スプリング！』、そして、書類応募1,100名以上、オーディション参加者約200名の中から選ばれ、2025年4月に放送されたドラマ『なんで私が神説教』に出演するなど次世代注目の若手俳優で、TGC北九州初登場となる松本麗世、ファッションブランドのプロデューサーやモデル、女優としても活躍し、昨年2024年12月には、国内外の様々な芸術分野を網羅する韓国国内有数の総合芸能大賞である『大韓民国文化芸能大賞 2024』にてスター賞を受賞（日本人唯一の受賞）！さらに今年2025年2月からは、韓国最先端情報サイト『JIGEUM』での連載がスタートするなど、グローバルな人気を集めている村瀬紗英がゲストモデルに追加決定！

そして、唯一無二の存在感で国内外問わず注目を集め、俳優・モデルの枠を超えて活躍の場を広げる新進気鋭の表現者で、TGC北九州初登場となるのせりんのゲスト出演に加えて、2023年に発売したシングル『Cupid』が米国で最も権威のある音楽チャート・BillboardのHot 100に25週連続チャートイン！さらに、Billboard Global 200で2位を記録、女性K-POPグループとしては初となるBillboardのPop AirplayではTOP10入りを果たし、TikTokでは、『Cupid（Twin Ver.）[Sped Up Version]』を使った動画が670万以上投稿されるなど世界的バイラルヒットに！活動休止期間とオーディションを経て、昨年2024年9月にKEENA、CHANELLE MOON、YEWON、HANA、ATHENAの5人体制で待望の再始動。同年11月～12月に開催した全米ツアーは全公演ソールドアウトの快挙を成し遂げ、今年2025年4月29日（火）には3rdミニアルバム『Day & Night』でカムバックを果たしたK-POPガールズグループで、TGC初登場となるFIFTY FIFTYがメインアーティストに追加決定しました！さらに、国民的アイドルグループ・FRUITS ZIPPERらが所属する、アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」からのアイドルデビューを目指し、九州エリアを中心とした活動を通して、パフォーマンスを磨き、さらに個性を磨き続けている次世代メンバーで、現在は福岡県出身の有村心晴、門倉彩花、森野めね、そして大分県出身の松田奈々の4名が所属するKAWAII LAB. SOUTHによる世界初パフォーマンスと、新メンバーの初お披露目がTGC北九州にて決定しました！さらにさらに、追加のサプライズ発表もあるかも…？！ドキドキのステージにご期待ください(ハート)

北九州の未来が咲き誇る花園「TGC北九州」へようこそ。このまちと紡ぐ、新たな物語にご期待ください。

【 TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC 北九州 2025）

開催日時 ：2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

会場 ：西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/kitakyushu/2025/

チケット ：【先行販売】、【一般販売】終了

【追加販売】2025年9月23日（火・祝）10:00から販売開始 ※売切次第終了 ※4歳以上はチケットが必要

指定席A： 9,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月～金12:00～16:00

ブランド：AS KNOW AS PINKY、FREAK'S STORE、JEANASIS、Knuth Marf、LAGUA GEM、lanan、MAJESTIC LEGON、Outfitter lab、Top of the Hill、WEGO 他 ※ｱﾙﾌｧﾍ゛ｯﾄ順

ゲストモデル：嵐莉菜、池田美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、小林由依、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、松本麗世、MINAMI、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順

ゲスト：石川愛大、今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、高松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、のせりん、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

メインアーティスト：DXTEEN、FANTASTICS、FIFTY FIFTY、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE 他 ※50音順

オープニングアクト：ONSENSE、KAWAII LAB. SOUTH、KOGYARU（のあぴ、もあ、ゆなち、らら、りゅあ）、@onefive

MC：ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：北九州市、福岡県、北九州市都心集客推進委員会

パートナー：第一交通産業株式会社、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社ネイリー、株式会社スターフライヤー、株式会社コージー本舗、株式会社ドトールコーヒー、株式会社KIZASHI、株式会社マイナビ、株式会社オリエンタルコンサルタンツ、株式会社フーディア、株式会社北九州銀行、株式会社井筒屋、北九州日産モーター株式会社、NTT西日本株式会社 北九州支店、西部ガス株式会社、ヤナイホールディングス株式会社、株式会社西日本シティ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社九電工、株式会社サンキュードラッグ、公益財団法人北九州観光コンベンション協会、アミュプラザ小倉、株式会社プロラボホールディングス 他 ※ﾗﾝｸ別、50音順

メディアパートナー：株式会社テレビ西日本

FOR2025：大阪・関西万博

協力：北九州商工会議所、小倉中央商業連合会、coneri begle、纏 北九州店、照寿司、The Certain Bar、株式会社TRACE、i6コンサルティンググループ株式会社、BEA 他

公式メディア：girlswalker

演出：DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山、四国初の松山、そして香川へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：＃TGC北九州 / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)