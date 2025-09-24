【高島屋】顧客（店内案内）係の秋冬用制服の変更について

株式会社高島屋

高島屋では、10月1日（水）より、顧客（店内案内）係の秋冬用の制服を一新いたします。

新しい秋冬用制服は、春夏に続き「ジュン アシダ」のクリエイティブディレクターで、「タエ アシダ」のデザイナーを務める芦田多恵氏が手がけています。今シーズンは、高島屋のCI カラーである「赤」を際立たせ、チャコールグレーとのコントラストによるカラーリングがひときわ目を引くデザインとなっています。

上質なウールフランネルを使用したジャケットは、リズミカルに配したボタンと端正なシルエットでモダンな印象を演出。インナーのニットには、襟もとの表情を彩る組み合わせ自在のニットスカーフを合わせました。ボトムスは、春夏に好評だったパンツを継続しつつ、スカートには動きのあるドレープが印象的なラップ風のデザインを採用。いずれも、オリジナルのウィンドウペンチェック柄がさりげなくトレンド感を演出しています。「モダン」「上品」「軽やか」をキーワードに、伝統と現代性が美しく調和したデザインでありながら、やわらかな風合いと暖かさを備え、制服として求められる快適性にも配慮した仕上がりとなっています。今回の制服でも、ジャケット・ニット・スカート・パンツのセパレートタイプを採用しており、アイテムの組み合わせによって多様なコーディネートが可能です。気温や体調に応じた柔軟な着こなしができるほか、スカーフなどのアクセントアイテムを取り入れることで、着用者自身がスタイルを楽しめる仕様となっています。

■ローズちゃんも一緒に秋冬制服に衣替えします

高島屋のマスコット“ローズちゃん”が初めて制服姿になったのが1988年。それ以来、顧客係と同じ制服を着て、お客様をお迎えしています。

2025 年秋冬の制服ローズちゃんも、パンツスタイルで右手をあげ、お客様をご案内するポーズです。いつも、誰にでも、おもてなしの気持ちを込めて、各店で皆様をお迎えいたします。

■着用開始日：10月1日（水）

■対象店舗：高島屋各店（一部店舗を除く）、および一部提携店