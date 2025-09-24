「駅弁味の陣2025」　を開催します！～駅弁誕生140周年。推し駅弁は、どれだ。～

東日本旅客鉄道株式会社

〇JR東日本は、地域の特色を生かした駅弁を通して地域活性化に貢献することを目的に、今年も「駅弁味の陣2025」を開催します。「駅弁味の陣」は2012年より開始して以来、今年で14回目の開催となります。

〇お客さまからのWEB投票によって、「駅弁大将軍」の他、各賞を決定します。また、応募フォームにご入力いただいた方の中から抽選でJRE POINTなどをプレゼントします。

〇今年は駅弁誕生140周年にちなんだ復刻駅弁賞の新設、インバウンドを意識したEkiben Ichiban賞復活のほか、SNS（X）のフォロー&リポストキャンペーンも実施します。

1．「駅弁味の陣2025」について

■開催期間

2025年10月1日（水）11:00～11月30日（日）17:00

■主催

東日本旅客鉄道株式会社

■WEBサイト

https://www.jreast.co.jp/ekiben-ajinojin/

（順次更新予定）

■投票方法

WEBサイトでの投票

■エントリー商品

計63品（1都15県及びJR東日本エリア外1道8県よりエントリー予定）

■取扱店舗

JR東日本駅構内の駅弁販売店舗及び催事販売、JRE MALLなど

■結果発表

2025年12月予定

■各賞

計15賞

・駅弁大将軍・駅弁副将軍・味覚賞・盛付賞

・掛け紙賞・初陣賞 ・「駅弁屋 祭」特別賞

・エリア賞（北東北部門・南東北部門・甲信越部門・北関東部門・南関東部門）

・JRE MALL賞・駅弁140周年復刻駅弁賞【新設※】

・Ekiben Ichiban賞【復活※】

(※）【新設】・【復活】の賞について

駅弁140周年復刻駅弁賞：(一社)日本鉄道構内営業中央会が開催する「駅弁140周年記念『復刻』駅弁企画」東日本エリアエントリーの中で総合評価が高かった

駅弁に贈られる賞

Ekiben Ichiban賞：英語版キャンペーンWEBサイトから投票された駅弁の中で最も投票が多かった駅弁に贈られる賞

〇応募特典

投票後、応募フォームにご入力いただいたお客さまの中から抽選で賞品をプレゼント！

JRE POINTやプレゼントが当たります！

【JRE POINT 1,000ポイント 500名様】【真空断熱ケータイマグ 50名様】

２．「駅弁味の陣」に関連したイベントも実施！駅弁がより身近に！いつでも誰でもお手軽に！

お客さまに駅弁をより身近に感じていただけるよう、対面販売のほかJRE MALL内の【冷凍駅弁】駅弁屋 祭 ECショップでの駅弁販売など、ネットでの販売も行います。利用シーンに合わせて、いつでも誰でもお手軽に駅弁をお買い求めいただけます。

(1) 【冷凍駅弁】駅弁屋 祭 ECショップ

JRE MALLの【冷凍駅弁】駅弁屋 祭 ECショップでは、日本各地の駅弁がお取り寄せできます。特別な日のプレゼントや自宅でのテレワークなど、さまざまな利用シーンでご利用ください。

■WEBサイト

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/S361

(2) 「JRE MALLオーダー」で駅弁を事前予約

旅行先だけでなく、出張の忙しい移動中でも「JRE MALLオーダー」で「駅弁味の陣2025」のエントリー駅弁※の予約をしておけば、駅で受け取るだけ！この機会にぜひお試しください。

（※）「JRE MALLオーダー」でご予約いただける駅弁は、一部のエントリー駅弁となります。

■対象店舗

駅弁屋 踊 グランスタ東京店（東京駅）、駅弁屋 頂（新宿駅）、駅弁屋 上野中央改札店（上野駅）

■WEBサイト

https://shopping.jreast.co.jp/order/feature/F000-207/ajinojin

（順次更新予定）

(3) キャンペーンに関連した催事を実施

一部の駅ではキャンペーンに関連した催事を実施します。お近くを通る際はぜひお立ち寄りください！

■催事情報

https://www.jreast.co.jp/ekiben-ajinojin/shop/（2025年10月1日公開予定）

３．「#駅弁味の陣」フォロー&リポストキャンペーン

「駅弁味の陣2025」公式Xアカウントを開設し、エントリー駅弁の紹介やお笑い芸人が駅弁を食レポする動画コンテンツなどをご用意。また、素敵なプレゼントが当たるフォロー&リポストキャンペーンを実施します。

■公式X

https://x.com/ekiben_ajinojin

■プレゼント

対象期間中に公式Xをフォローし、固定ツイートをリポストしていただいた方の中から抽選で

嬉しいプレゼント

※本プレス内の画像はイメージです。

※本プレスに記載の内容はプレス時点での情報であり、今後変更となることがありますのでご了承下さい。