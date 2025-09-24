¡ÖJagabee¡×¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤Ê¿·¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿°ËÀª³¤Ï·¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÀäÌ¯¤Ê¤·¤ªÌ£¤¬¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ØJagabee¤´¤Û¤¦¤Óµ¤Ê¬ °ËÀª³¤Ï·¤·¤ªÌ£¡Ù
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO:¹¾¸¶ ¿®)¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈÆÈ¼«¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖJagabee¡×¤è¤ê¡¢¿·¥·¥êー¥º¡Ö¤´¤Û¤¦¤Óµ¤Ê¬¡×¤ÎÅ¸³«¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿°ËÀª³¤Ï·¢¨1¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ØJagabee¤´¤Û¤¦¤Óµ¤Ê¬ °ËÀª³¤Ï·¤·¤ªÌ£¡Ù¤ò2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ÊÆ±Ç¯11·î¾å½Ü½ªÇäÍ½Äê¡Ë¡£
¢¨1¡§ËÜÉÊ¤Ë°ËÀª³¤Ï·¤ò°ËÀª³¤Ï·¥Ñ¥¦¥Àー¤È¤·¤Æ0.02¡ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯Çä·Ð°Þ¡Û
¡ÖJagabee¡×¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Èé¤Ä¤¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥Ã¥µ¥¯¥Ã¥Û¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¿ー¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡×¡¢¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥×¥ìー¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖÉÊ¤ÎÂ¾¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ç¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÃµµæ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸Ä´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖJagabee¡×¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ç¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê°õ¾Ý¢¨2¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ê´¶¤ä¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤ä¤´¤Û¤¦¤Ó´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥áー¥¸¤â¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖJagabee¤´¤Û¤¦¤Óµ¤Ê¬¡×¥·¥êー¥º¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö°ËÀª³¤Ï·¤·¤ªÌ£¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥·ー¥Õー¥É¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¦¤ÞÌ£¤ä´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ËÀª³¤Ï·¤òºÎÍÑ¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿°ËÀª³¤Ï·¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÀäÌ¯¤Ê¤·¤ªÌ£¤¬¸å¤ò°ú¤¯¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ÖJagabee¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§¥«¥ë¥ÓーÄ´¤Ù¡¢2024Ç¯10·î¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯Ä´ºº¡×¡¢n=6500¿Í
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ü¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿°ËÀª³¤Ï·¤ÎÉ÷Ì£¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê¤·¤ªÌ£¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤¢¤ï¤µ¤ê¡¢¸å¤ò°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¡ÖJagabee¡×ÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥Ã¥µ¥¯¥Ã¥Û¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¶¦¤Ë¡¢¹âµé¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¡È°ËÀª³¤Ï·¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¤à¤¿È¤Î°ËÀª³¤Ï·¤Î²èÁü¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¤·¡¢Ì£¤ï¤¤¤òÁÛµ¯¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶â¿§¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡ÖJagabee¤´¤Û¤¦¤Óµ¤Ê¬¡×¤Î¥í¥´¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÈÖÉÊ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸Íó¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1678_1_27f6af70f10511bd8130860115ad7475.jpg?v=202509250226 ]
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÂºÝ¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖJagabee¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.calbee.co.jp/jagabee/
～È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖJagabee¤´¤Û¤¦¤Óµ¤Ê¬¡¡¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×¤ò¼Â»Ü～
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¡ØJagabee¤´¤Û¤¦¤Óµ¤Ê¬ °ËÀª³¤Ï·¤·¤ªÌ£¡Ù1¥±ー¥¹¡Ê12ÂÞ¡Ë
ÅöÁª¿Í¿ô¡§100Ì¾ÍÍ
ÆâÍÆ¡§X¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥«¥ë¥ÓーPRÉô¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@calbee_PR¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
